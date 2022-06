El pasado miércoles, el ex arquero de Sportivo Belgrano Walter Pécile visitó el programa Viví Sportivo, que se emite en El Periódico Radio 97.1, donde habló de su carrera, su paso por la Verde y también por otros clubes.

Pécile contó que comenzó jugando como delantero hasta la segunda división de Baby Fútbol. "Fue suplir una urgencia, pero desde mi infancia arrastraba una predilección y admiración por los arqueros... fue un poco obligado porque mi papá era el técnico de Estrella del Sur en ese momento -risas-", explicó.

"Era la época del esplendor del Pato Fillol y Argentina campeón del Mundo, íbamos a ver partidos de la Selección a Santa Fe, Córdoba, Rosario y a mí me gustaba ubicarme cerca de los arcos para verlos más de cerca a pesar de que en ese momento no jugaba al arco", apuntó Pécile.

Por otro lado, el ex arquero de la Verde comentó que el fútbol le cambió la vida en el año 1986 porque comenzó a practicar de manera permanente y empezó a formarse como arquero con Raúl Navarro como entrenador.

La Selección Argentina

Además, comentó cómo fue su historia con la Selección Argentina y su contacto con Carlos Pachamé, quién era el ayudante de campo de Carlos Bilardo. "En el año 1987, después de que ganamos la Copa Gobernación se forma una preselección cordobesa Sub 19 en la cual AFA elige a Luis Pentrelli como formador. De Sportivo fuimos Agustín Dutto, Damián Bernarte y yo, se fue achicando la selección y cerca de fin de año vino Pachamé -entrenador de la Selección Sub 19 y ayudante de Bilardo en la mayor- y me elige a mí para llevarme, de un día para el otro tuve que viajar para entrenar con la Selección. La situación fue muy sorpresiva desde la oportunidad hasta los momentos vividos", explicó.

"El día que llegué, antes entrenaba la Selección Mayor campeona del Mundo, entonces nos encontramos cambiándonos juntos con los campeones del mundo en ese momento... del día antes verlos por televisión a estar junto con Ruggeri, Gouycochea, Pumpido o Islas", recordó Pécile.

Luego de unos años sin estar en el mundo futbolístico por la llamada "colimba", Pécile regresó al deporte en el año 1991 y después de unos años se retiró como arquero.

En ese sentido, manifestó que las relaciones humanas que hizo en su carrera le traen buenos recuerdos y expresó: "El fútbol te da muchas amistades y de alguna manera termina siendo un reconocimiento para uno".