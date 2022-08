Este domingo por la mañana se disputan las semifinales del torneo "Diego Viglianco" de la Liga Juvenil de Fútbol en las canchas de La Milka y Defensores de Iturraspe.

Programación:

- Cancha de La Milka

9:30 hs Antártida Azul vs Estrella Verde (sub 14)

10:45 hs La Milka vs Juventud Verde (sub 16)

- Cancha de Iturraspe

9:30 hs Def. de Sportivo vs Def. de Frontera (sub 14 )

10:45 hs Def. de Iturraspe vs Estrella Verde (sub 16)

Fe de erratas. Finalmente los cruces se juegan a un solo partido y no de ida y vuelta como había informado la Liga.