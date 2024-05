Este domingo se realizará el Encuentro de Escuelitas "Jugando en el Losano" organizado por Sportivo Belgrano. Tendrá lugar en el predio Nicolás Losano ubicado en el Barrio San Cayetano.

El coordinador de la Escuelita de Sportivo Ezequiel Visetti contó comenzó que "el predio abrirá sus puertas 9.15, habrá partidos desde las 10 y se extenderán hasta las 14.30.

"En lo personal, estoy muy entusiasmado y a la vez muy contento, ya que es la primera vez que me toca organizar algo de esta magnitud, no me imaginaba tanta gente", cerró el coordinador.

Los equipos que participarán son 41 y con la Escuelita de Sportivo lo harán otros 7 equipos, luego también se suman los chicos de las formativas con dos equipos más.

El predio abre sus puertas para: Proyecto Crecer, Escuelita JM Arostegui, C. D Josefina, CYD Cultural La Francia, Devoto, Colonia Marina, Filial Talleres, Escuelita El Golaso de Las Varillas y Granaderos de Castelar".

Para finalizar, el coordinador expresó cuál es el objetivo del encuentro: "Lo que queremos es fomentar la actividad, el deporte, queremos que los niños jueguen, disfruten, conozcan nuevos amigos y pasen un grato momento".