El regreso de la Liga Amateur de Fútbol despertó un gran interés en jóvenes, y no tan jóvenes, en los barrios de San Francisco. Motivados por la convocatoria y el marco que se vivió en las finales disputadas en Sportivo Belgrano, surgieron varios equipos interesados en ingresar al próximo torneo.

Algunos de esos equipos ya venían jugando en ligas de cancha de 7, otros se conformaron con jugadores que decidieron volver a la actividad competitiva después de haber dejado el fútbol federado hace algunos años.

La ilusión y la expectativa es mucha. Los espacios verdes de la ciudad se llenan de grupos de pibes entrenando, todos los días, lo que denota el compromiso y las ganas de participar.

En el barrio 20 de Junio ya están organizados. Con el apoyo del Centro Vecinal, un grupo de jóvenes conformó una subcomisión de fútbol y ya empezó a entrenar, diseñaron sus camisetas y en los próximos días realizarán una peña para presentar al equipo que representará al barrio.

“Hace muchos años que en el barrio hay fútbol compitiendo en otras ligas, ahora estamos paso a paso queriendo entrar a jugar en la Liga Amateur. La mayoría somos chicos del barrio, estamos probando jugadores, pero la base tiene que ser del 20 de Junio. Hay chicos de barrio San Carlos, Cottolengo y queremos armar un lindo grupo”, comentaron Sebastián Caffarena y Cristian Sánchez.

Y agregaron: “En el equipo hay chicos que han jugado Liga Regional, chicos que jugaron el Baby y no continuaron en ningún club, entonces la mayoría tiene conocimiento. Quizás lo que nos va a costar es jugar en cancha de once porque hace muchos años que no había una liga así”.

Por otro lado, el grupo pretende que esto sea un puntapié inicial y en un futuro cercano esperan poder contar con un espacio dentro del barrio para seguir incorporando jugadores. “Nuestro sueño es poder tener una canchita para entrenar, ahora entrenamos en la plaza Maipú. La idea a futuro es formarnos como club amateur y tener nuestro propio lugar para entrenar”, indicaron.

“Sería muy lindo poder participar de la Liga Amateur porque estamos haciendo un esfuerzo enorme, hicimos algunas ventas, vamos hacer una peña en el Centro Vecinal, cuesta mucho conseguir las camisetas, los elementos para entrenar y cubrir los costos de las fechas. Estamos muy ilusionados de poder participar porque lo que se vio en el torneo anterior hacia mucho que la ciudad no lo tenía”, comentaron.

De la mano del “Lola”, la “T” también se suma

La Filial de Tallares en San Francisco también quiere sumarse y lo hará de la mano de un histórico del fútbol local: Horacio “Lola” Hernández quién será el entrenador del equipo. “Hay un grupo de chicos interesantes que conozco desde chicos, del baby y de inferiores de Sportivo, surgió la idea y me hablaron para formar un grupo y jugar la Liga Amateur. Tenemos un grupo de más de 20 jugadores que viene entrenando desde fines de diciembre, hay unión y los chicos están con muchas ganas”, expresó Hernández.

“En San Francisco no hay ligas como la Amateur, hay ligas de 7 y estos chicos han perdido muchos años jugando en esas ligas, entonces hoy están muy entusiasmado. Buscábamos que alguien nos del nombre y surgió esto de Talleres que nos dio todo para jugar: el predio y los elementos para entrenar, así que la idea es poder hacer un buen papel porque estamos representando a una institución muy grande con todo el respeto que se merece”, señaló.

Y agregó: “Estamos en la parte final de la preparación, ya hicimos varios amistosos con equipos de Liga Regional y respondieron muy bien, nos falta un poquito, pero creemos que cuando se acerque la fecha del torneo vamos a andar bien. El objetivo es hacer un buen torneo, el primer año vamos a probar de esta manera y si nos falta algo trataremos de mejorarlo para el próximo año. Agradecemos a la gente de Talleres que nos brindaron todas las comodidades, todo el apoyo, elementos, no nos falta nada y no queremos fallarles”.

El “9” también se organiza y sueña con recuperar un espacio significativo del fútbol local

En barrio 9 de Septiembre también quieren ingresar a la Liga. Se trata de un grupo de jugadores que competían en ligas de 7 y que sueñan con poder trabajar en el predio de Ferroviarios. “Nos reunimos un grupo de padres, jugadores y chicos del barrio, y armamos un lindo grupo para jugar en este torneo. Siempre tuvimos un buen equipo, jugamos en liga de 7, pero queremos competir en la Amateur porque sabemos que tenemos buenos jugadores”, contó Adrián Niz.

Niz viene de jugar en clubes de Liga Regional y Liga Rafaelina, pero este año decidió quedarse a jugar con sus amigos del barrio. “Decidí quedarme para darles una mano a ellos, hay muchos chicos que no tuvieron la posibilidad de jugar en cancha de 11, entonces vine a dar una mano. Estamos contentos con lo que viene y hay muchas expectativas”, expresó.

“Este año apuntamos a formarnos, no apuntamos a salir campeón sino empezar y organizarnos para el año que viene. Lo que más queremos es representar al barrio, la gente está comprometida e ilusionada con lo que viene”, agregó el jugador.

El sueño: jugar en “Los Ferros”

“Esta semana nos reunimos para ver la posibilidad de entrenar en el predio de Ferroviarios, todavía no se confirmó poder jugar ahí, pero por ahora podemos ir a entrenar. Sería recuperar un lindo espacio del barrio porque nos representa, muchos de chicos fuimos a jugar ahí de chicos, fue nuestro potrero, sería muy lindo y emocionante poder jugar en el barrio”, comentó Niz.

Y agregó: “Quería agradecerle a la liga por esta oportunidad y a la gente de los ferros, también a Héctor Acosta presidente del Centro Vecinal.

Por otro lado, el entrenador Jorge Matandrea se mostró muy contento de poder afrontar este desafío. “Ellos vienen desde hace mucho tiempo jugando otras ligas, para mí es una responsabilidad muy grande ser el DT porque es una liga muy competitiva, es un club nuevo así que me siento privilegiado que me hayan elegido a mí para que los dirija, somos del barrio y nos conocemos.

“Practicamos cuatro días a la semana, tienen que venir y van a jugar por citación, se tienen que preocupar, tienen que entrenar y ser un equipo unido. Ya hicimos amistosos con Juventud Unida, con barrio 20 de Junio donde ganamos y tenemos más amistosos por delante, pero que ganemos no significa que seamos mejores porque todos están en formación”, agregó el entrenador.