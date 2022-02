Tras el éxito en el cierre del torneo de verano con las finales disputadas en el estadio de Sportivo Belgrano, la Liga Amateur ya trabaja de cara a una nueva competencia puliendo detalles e inquietudes recolectadas de los clubes participantes.

Esta semana se realizó una renovación de autoridades donde se conformó la nueva Comisión Directiva que ya trabaja en el nuevo reglamento y en la actualización de la personería jurídica. Además, se viene un torneo más competitivo y con más clubes participantes, alguno de ellos históricos.

“En realidad sumamos gente a la lista, hubo elección, pero no había candidatos opositores. Era acomodar la lista con más gente donde se han agregado personas en mesa directiva, había poca gente y la mayoría está abocada al trabajo en sus clubes, era un doble trabajo el que tenían, así que se habló con gente que tiene un poco más de tiempo para rearmar la comisión”, explicó Carlos Giordano, ratificado como presidente de la institución.

- ¿Qué objetivos se plantean?

Apuntamos a que la Liga tenga todos los papeles al día, Julio Ricci está trabajando en eso, la Liga ya tenía personería jurídica, tenemos que renovarla o hacer una nueva. También estamos viendo el reglamento, nos enfocamos en eso porque creo que nos faltó un reglamento evaluado por todos, nos manejamos con el reglamento viejo de la Liga Amateur, buenísimo, pero hay que actualizarlo. Hablamos con “Pato” Vazquez, trajo un reglamento y lo estamos viendo.

Tomamos un receso para los clubes hasta el fin de febrero y la próxima semana arrancamos a ver con qué colegio de árbitros vamos a trabajar, los presupuestos y la licitación por costo, que es lo más complicado. La licitación ya está abierta para cualquier colegio, con la idea de poder trabajar con un colegio de árbitros durante todo el año.

- ¿Qué cambios se analizan en el reglamento?

Mucho no va a cambiar, pero sí hay puntos por corregir y queremos terminarlo esta semana. El tema de los menores de edad tenemos que terminar de cerrarlo, votamos una moción donde mientras firmen los padres como autorización, para el próximo torneo los menores de 18 años podrían jugar.

- ¿Qué balance hacen de la respuesta que tuvo este primer torneo?

Nunca nos imaginamos tanto marco de gente, se calcula que había más de 5 mil personas en cada sábado. Fue un cierre grandioso, ha venido mucha gente de la zona a ver las finales, eso nos da un orgullo a la Comisión y a los clubes porque gracias a dios hemos cerrado un campeonato con todas las luces por el comportamiento de la gente, de los jugadores, se cerró todo perfecto.

Es un balance que nadie lo pensaba, todos imaginábamos que iba a ser más duro porque había sido duro acomodarse, tener los papeles en orden. No hubo altercados y mucho se habló de eso, hoy en los clubes hay gente seria trabajando, que quiere que esto vuelva, son ellos los que trabajan, mueven la gente y los que cuidan a su gente, si todos ponemos un granito de arena esto tiene que perdurar porque fue un inicio muy bueno.

- ¿Cómo siguen?

Todo está en terminar los papeles lo antes posible, desde el 1º de marzo vamos a empezar a hablar con los clubes que quieren entrar, hay varios que nos han hablado: clubes, centros vecinales con los cuales ya hemos tenido reuniones, pero resta confirmarles los costos, nosotros ya les fuimos pidiendo que se vayan poniendo al día con los exámenes médicos y a mediados de abril tendríamos que arrancar si el tiempo nos acompaña para resolver todo.

Cosedepro. Para tener la habilitación la Liga debe federarse, cuestión que hoy no está en los planes. La seguridad será siendo privada y se gestionará junto con la Municipalidad para incorporar cobertura policial en el caso de que sea necesario.

- ¿Quiénes son los interesados?

Son varios, pero no están confirmados. Hablamos con el Club Presidente Roca, con los chicos de barrio 20 de Junio, barrio 9 de Septiembre, Quebrachense también nos habló, gente de UTN también, me comentaron que gente de Colonia Marina analizaba entrar, Barrio Parque no pudo entrar a este torneo y veremos que van a hacer este campeonato.

- Muchos de los que se suman son equipos que jugaban en otras ligas ¿Por qué eligen la Amateur?

Creo que todos tienen derecho a armar un campeonato de 7 o de 9, pero nosotros apuntamos a otra cosa, esta no es una liga comercial con fines de lucro, los aranceles que se cobran son para mantenimiento, para pagarle a los árbitros y gastos de una liga que no es costosa.

Apuntamos que el chico tenga un sentido de pertenencia para donde juegue, que tengan entrenamientos tres o cuatro veces por semana y eso le da más seriedad. Hay chicos que terminan de jugar en Liga Juvenil a los 16 años y no tienen muchas oportunidades porque son pocos los que tienen la posibilidad de jugar en una reserva o primera de Liga Regional, lo que tiene la Amateur es que te da la posibilidad de jugar en la primera con un marco de público como ya se ha visto y que un chico entrene tres o cuatro veces por semana para ganarse un puesto es un chico menos en la calle y eso es a lo que apuntamos, la competencia después está en los clubes.

"Quiero agradecer a la gente de comisión, a los clubes que hacen posible que esto siga porque son ellos los que trabajan, a los nuevos que van a entrar que traten de hacer lo posible para hacer las cosas serias, agradecer a la Municipalidad que cuando hemos necesitado algo han estado presentes. Tenemos que trabajar encolumnados todos juntos para que esto pueda salir adelante", concluyó el presidente.