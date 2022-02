Un partido entre equipos de Traslasierra terminó en una batalla campal que dejó como saldo a tres árbitros heridos, producto de la paliza que le propinaron los hinchas.

Fue este domingo en la cancha del Club Comercio de Villa Dolores, donde jugaron el equipo local y Travesía, del pueblo homónimo del Valle de Traslasierra, en el marco del torneo provincial de la Federación Cordobesa.

El partido quedó igualado en 2 y al final se armó una batalla campal porque los jugadores de Travesía consideraron que los árbitros hicieron los imposible para que fuera empate con el equipo local, cobrando un penal a los 45'', que derivó en gol, y exigiendo una expulsión.

El árbitro Mario Rojo Casal y sus asistentes, Santiago Gudiño y Danilo Nievas fueron agredidos por al menos 20 personas que los golpearon. Sufrieron lesiones leves, pero a Rojo lo patearon en el piso.

El jefe de la Departamental San Javier, Gabriel Díaz, dijo a Cadena 3 que "se ha iniciado una investigación judicial por agresión a los árbitros en el partido entre dos clubes locales".

"Al menos cuatro jugadores del club Travesía fueron identificados y hay un proceso judicial en marcha", agregó, aunque aclaró que por el momento no hay detenidos.

Las agresiones

“Fue un partidazo y es una lástima que se arruinara de esta manera. Iba ganando 2 a 1 la visita y al final hubo un penal para el Comercio. El jugador número ‘3′ tocó la pelota con la mano y no se quejó, porque sabía que era penal. Ahí comenzaron algunos disturbios entre jugadores”, explicó Gudiño.

“Cuando termina el partido los jugadores visitantes vienen a reclamar por una expulsión y un penal en el primer tiempo que no fue. Cuando ingresan los suplentes al campo se inician los disturbios. Me arrojaron una patada a la altura de la pantorrilla y me pegan una trompada a la altura de la clavícula. Allí empiezan a venirse todos, eran 17 jugadores contra nosotros tres”, añadió sobre las agresiones.

Y completó: “Tratamos de frenarlos y cuando vamos retrocediendo, yo voy a abrir el túnel que estaba cerrado... En ese momento, al árbitro principal lo golpean, lo voltean, le pegan una patada en el piso. Pero logramos ingresar en el vestuario”.

Con información de Cadena 3 y Ambito