Eliminatorias rumbo a Qatar 2022: Argentina volverá a jugar el 27 de enero contra Chile

El seleccionado argentino, ya clasificado al Mundial de Qatar, volverá a jugar el 27 de enero contra Chile en la ciudad de Calama, a 2.300 metros de altura, por la fecha 15 de las eliminatorias sudamericanas.

Luego, el 1 de febrero, el equipo de Lionel Scaloni recibirá a Colombia en Buenos Aires, por la fecha 16. Así lo confirmó la Conmebol.

El primer compromiso del campeón de América será el 27 de enero a las 21.15 en el estadio Zorros del Desierto, ubicado a 2.300 metros sobre le nivel del mar. Para Chile es un partido muy importante ya que está en la sexta posición.

En tanto que para recibir a Colombia (cuarto en la tabla) el 1 de febrero a las 20.30, el seleccionado volverá a ser local en el estadio Monumental de Buenos Aires. Luego de jugar en San Juan, la AFA tenía la intención de ser local en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba pero finalmente lo hará en la cancha de River Plate.

Fecha 14

Jueves 27 de Enero

18:00 hs Ecuador vs Brasil

20:00 hs Paraguay vs Uruguay

21:15 hs Chile vs Argentina

Viernes 28 de Enero

18:00 hs Colombia vs Perú

19:00 hs Venezuela vs Bolivia

Fecha 15

Martes 01 de Febrero

17:00 hs Bolivia vs Chile

20:00 hs Uruguay vs Venezuela

20:30 hs Argentina vs Colombia

21:30 hs Brasil vs Paraguay

23:00 hs Peru vs Ecuador

Posiciones