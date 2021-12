San Isidro volverá a la competencia el 7 de enero

Con la derrota del pasado viernes ante Independiente de Oliva en el Súper 8 -equipo que luego fue campeón-, San Isidro cerró la primera parte de la temporada 2021/2022 con un saldo positivo.

Los Halcones marchan en la cuarta posición de la Conferencia Norte y demostraron que son firmes candidatos a jugar playoffs. Sin embargo, también quedó demostrado que tendrá que trabajar y mucho para luchar por los primeros lugares.

San Isidro disputó 18 partidos con 12 triunfos y 6 derrotas. También jugó dos partidos en el Súper 8 donde ganó uno y perdió otro.

El equipo de Beltramo registró un promedio de 83,5 puntos a favor y 74,7 en contra. Es líder en robos (10,4), tapones (3,8) y en puntos anotados desde el banco (40,1), lo que destaca la gran rotación que tiene el equipo.

Además, San Isidro se destacó como el mejor equipo de la Liga en puntos anotados por ataque rápido (20,9), por pelota perdida del rival (21,0) y por segunda chance (11,8), lo que habla también de la impronta que intenta imprimirle a sus dirigidos el entrenador.

Los que más jugaron

Por otro lado, los jugadores que más minutos promediaron en cancha fueron Juan Cruz Oberto (24,5), José Montero (24,3), Santiago Assum (23,1), Gonzalo Romero (22,9) y Emilio Stucky (21,2). En tanto, el que más puntos promedió fue Juan Cruz Oberto (14)

Los debutantes. Vicente Aquadro, Valentino Salamone y Tomás Mazuqui sumaron sus primeros minutos en el plantel profesional.

El fixture de enero

Viernes 7 de enero | 21.30 hs Villa San Martín (V)

Martes 11 de enero | 21.30 hs Libertad de Sunchales (L)

Domingo 16 de enero | 20 hs vs. Deportivo Norte (V)

Jueves 20 de enero | 21.30 hs vs. Estudiantes de Tucumán (L)

Domingo 23 de enero | 21.30 hs vs. Salta Basket (V)

Martes 25 de enero | 21 hs vs. Estudiantes de Tucumán (V)

Jueves 27 de enero | 22 hs vs. Independiente de Stgo. del Estero (V)

Así está la tabla de la Conferencia Norte