Este jueves comienza a disputarse el Súper 8 de la Liga Argentina de Básquet que tendrá como protagonista a San Isidro, ganador del Grupo D de la Conferencia Norte en la primera fase de la temporada.

El equipo de Beltramo llega a este partido habiendo disputado 18 partidos donde ganó 12 y perdió 6, nueve de ellos en la primera fase donde se adjudicó la clasificación. En tanto, el equipo de Río Negro ganó 15 partidos y solo perdió 3.

Viedma lidera la tabla con mayor porcentaje de eficiencia de la Liga y es el equipo que más puntos convirtió: en promedio anota unos 92,2 puntos por partido y recibe un promedio de 78,5.

Por su parte, Los Halcones registran un promedio de 83,5 puntos a favor y de 74,7 en contra. San Isidro también es el equipo que más puntos suma desde el banco (40 pts. por partido), el que más puntos convierte por pelota perdida (21) y el que más convierte por ataques rápidos (20), apenas por en cima del propio Viedma.

En cuanto a las individualidades, el equipo de Río Negro tiene entre sus filas a Matías Eidintas que promedia 21,5 puntos por partido y a los tiradores Martín Fagotti y Raúl Pelorosso que registran casi un 50% de triples convertidos cada uno.

En tanto, en San Isidro el goleo es mucho más repartido con Oberto (14), Montero (10), Assum (10,4) y Stucky (10,2) como los que mejor promedio tienen desde que comenzó la temporada.

El fixture

Jueves 16 - Cuartos de final

18.30 hs - San Isidro vs. Deportivo Viedma - [Estadio Roberto Pando - San Lorenzo]

18.30 hs - Independiente (Oliva) vs. Estudiantes (Olavarría) - [Estadio Héctor Hetchart - Ferro]

18.30 hs - Central Olímpico de Ceres vs. Zárate - [Estadio Luis Conde - Boca Jrs.]

21 hs - Salta Basket vs. Gimnasia (La Plata) - [Estadio Luis Conde - Boca Jrs.]