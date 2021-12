Este miércoles se sorteó la Copa Argentina 2022, luego de lo que fue la coronación de Boca en la edición 2021. Desde el predio que la AFA tiene en Ezeiza, los equipos del fútbol argentino conocieron a sus rivales de los 32avos de final del certamen que brinda una plaza para la Copa Libertadores de América 2023.

Entre lo más destacado, el goleador del torneo se llevará el trofeo homenaje a Sergio Agüero, mientras que River, que debuta contra Deportivo Laferrere, y Boca, que debuta contra Central Córdoba de Rosario, recién podrían cruzarse en una posible semifinal.

Las sedes y el comienzo. Se trata de las provincias de Mendoza, La Rioja, Catamarca, San Luis y Neuquén. La Copa está programada para comenzar el 4 de febrero.

Independiente-Central Norte de Salta, San Lorenzo-Racing de Córdoba y Racing-Gimnasia y Tiro de Salta son los cruces más importantes de la Copa Argentina 2022.

Además, Belgrano jugará con Platense y Talleres con Güemes de Santiago del Estero. Instituto y Estudiantes de Río Cuarto no clasificaron. En tanto, se destaca también el clásico mendocino entre Independiente Rivadavia y Gimnasia de Mendoza en la primera rueda.

Sportivo no la juega. En esta oportunidad, la Verde no disputará la Copa ya que no clasificó por no haber quedado entre los mejores 5 de su zona en la pasada temporada del Federal A.

Así quedó el cuadro de la Copa