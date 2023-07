Tras la salida de Ariel Giaccone como entrenador principal de Sportivo Belgrano, el club se encuentra en plena búsqueda y análisis de su remplazante. Ya intentó con Carlos “Chiquito” Bossio, ex DT de Racing de Córdoba, pero su respuesta fue negativa ante la necesidad familiar de quedarse en la capital provincial.

En diálogo con La Mañana de El Periódico, el secretario técnico del club Nicolás López Macri comentó que la salida de Giaccone fue en buenos términos y anticipó que buscan un técnico que salga a ganar en todas las canchas. “No queremos apurarnos, tiene que ser un técnico compatible con lo que nosotros pensamos, un técnico que conozca sobre todo el equipo y la categoría, confiamos en que tenemos un buen plantel, pero también sabemos que los jugadores tienen que hacer también un mea culpa, yo fui jugador y siempre lo sentí así, siempre es un mix, no siempre la culpa es de uno, pero los lideres terminan pagando como sucede en este deporte” , señaló.

Con respecto al perfil que busca Sportivo, López Macri señaló: “Que sepa al club que está viniendo, nosotros consideramos que en estas circunstancias hoy estamos en esta categoría, pero somos un club de otra categoría, por todo lo que viene transitando en estos años de crecimiento. Consideramos que tiene que ser un equipo protagonista y no por el esquema o formas de juego, de saber que va a salir en cualquier cancha a ganar, un perfil de la categoría o que conozca los jugadores de la categoría . Tenemos dos o tres personas en carpeta dentro de ese perfil”.

En ese sentido, el ex jugador explicó que desde la conducción de la institución buscan “transmitir una exigencia alta y esperamos que el técnico que venga sea quien sea esté preparado”.

El plantel: “Los vi bien, están todos a predisposición y bajamos el mismo mensaje de exigencia”

López Macri tuvo una larga trayectoria en el fútbol nacional y sobre esta situación tiene basta experiencia. Consultado sobre el plantel, comentó: “No soy de meterme mucho en los vestuarios ahora, pero el jugador lo vive en parte como un duelo que tiene que ser rápido porque no está bueno romper una relación con un técnico, no está bueno. Cuando arranca el año se piensa que salga todo bien, a veces funciona, otras veces un poco menos y otras veces no funciona. También se renueva la ilusión del que no viene jugado, vuelve todo desde cero y eso genera una nueva energía. Los vi bien, están todos a predisposición y bajamos el mismo mensaje de exigencia que va a haber para cualquier cuerpo técnico” .

Finalmente, con respecto a la salida del entrenador y la relación con el socio e hincha, López Macri aseguró que “Ariel va a seguir siendo siempre un tipo relacionado al club, lo respetamos muchísimo, también fue nuestra idea manejarnos con esta sinceridad desde que llegó, de siempre ser frontal, él siempre fue muy buena gente y muy frontal; y obviamente termina en una buena relación”.

“Trabajamos para dar lo mejor para Sportivo y lo mejor para los socios, ese es nuestro único objetivo. Lo que está primero es siempre el escudo de Sportivo Belgrano”, cerró López Macri.