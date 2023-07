El próximo 11 de agosto comenzará a disputarse la 26ª edición de la Liga Cordobesa de Básquet (Prefederal) que pondrá en juego plazas para la Liga Federal. Habrá dos equipos sanfrancisqueños en la competencia y uno de ellos es El Tala, que ya se prepara para afrontar este torneo.

En ese marco, el entrenador Gustavo Ciriacci dialogó con El Periódico y contó cómo se prepara el equipo para afrontar este nuevo desafío. También se refirió a los torneos locales y provinciales de formativas; y al torneo de mini “Nuevos Amigos” que se desarrollará los días 28, 29 y 30 de julio.

“Ya hemos empezado la pretemporada haciendo mucho hincapié en la parte física y defensiva sobre todo, de a poco me van volviendo jugadores porque yo hay chicos de Santiago del Estero, de Buenos Aires y lógicamente a ellos le di más día libres para que vean a su familia porque de acá a fin de año vamos a estar bastante atareados. Tenemos los mismos jugadores desde principio año y estamos incorporando dos fichas, ya hemos sumado a Lautaro Blarasín (de 21 años, ala pivot) que se sumó el lunes con nosotros y estamos en la búsqueda de otro perimetral”, explicó el DT.

¿Qué balance hacés de esta primera parte del año? Han sido muy competitivos…

La verdad que muy contento, más allá del resultado deportivo. Nos tocó perder justamente con con Almafuerte de Las Varillas, contento por como se dieron los cruces, cómo fue jugando el equipo durante todo el año, que fue desde menor a mayor. De a poquito fuimos encontrando la identidad, pensá que tenemos un equipo muy joven, el promedio de edad me da 22-23 años, entonces teniendo en cuenta esos detalles, estemos a la altura de dos equipos como El Ceibo y Almafuerte de Las Varillas que juegan Torneo Federal. La verdad que estoy contento y entusiasma mucho para lo que resta del año.

¿Qué objetivos se proponen?

Por el plantel que tenemos, que es un plantel muy completo de 12 jugadores, el primer objetivo a corto plazo es clasificar, obviamente si puedo clasificar primero sería lo ideal y después tratar de llegar lo más lejos posible. Después hay un objetivo bastante ambicioso que es ascender, vamos a buscar eso, vamos a competir para eso, pero la idea es ir paso a paso y mirando el partido que viene, no mirando más allá de eso.

¿Con respecto a las divisiones formativas?

La verdad que es un año muy bueno, logramos que todas las categorías formativas participen de un provincial teniendo en cuenta que, por ejemplo, u19 hacía muchísimos años que no jugaba un provincial y este año lo hemos logrado siendo competitivos, lamentablemente no hemos podido avanzar el grupo pero el objetivo era que los chicos sumen experiencia. Contento con el torneo local porque en u19 nos fue muy bien, en u17 y u15 por ahí no tanto, en u13 nos está yendo muy bien también y sobre todo estamos bien por la cantidad de chicos, la verdad que hay muchos chicos en las formativas, que eso nos nos deja muy contentos para el futuro del club.

Tienen una categoría u13 muy interesante, una camada muy buena ¿Cómo la van llevando a esos chicos?

Sí, u13 es una linda camada, un grupo de amigos sobre todo y eso hace la diferencia más allá de los resultados. Nosotros tratamos de que no se queden con esto que todo el mundo dice y sabe que es una buena camada, sino que los seguimos entrenando normal, exigimos a los chicos como a todos y los llevamos con naturalidad, no queremos que los chicos, se como quien dice, entre comillas “se agranden”. Nos enfocamos más en que disfruten y se diviertan, después todo lo otro viene solo con trabajo, todo llega.

Al hincha. "Que la gente nos acompañe en el prefederal, que acompañe al equipo que siempre jugar de local con hinchada suma mucho, los invito a que vengan a vernos porque hay un buen equipo, que transmite buenas energías", dijo Ciriacci.

Torneo "Nuevos amigos"

Por otro lado, los días 28, 29 y 30 de julio se desarrollará el ya tradicional encuentro de minibásquet “Nuevos Amigos”, que este año disputará la edición número 30 y reunirá a más de 200 chicos de distintas partes del país.

“Va a ser el encuentro número 30 consecutivo, así que la verdad que es un logro muy grande por parte del club, de la Comisión actual y de todas las comisiones porque mantener un torneo durante tantos años no es fácil. Estamos bien, ya falta poco y la mayoría de los equipos están confirmados. Hasta ahora tenemos un estimativo que durante esos tres días va a haber unos 250 chicos participando, estamos ultimando detalles, alojamiento, premios, así que contento y con mucha ansiedad de que llegue el día”, comentó Ciriacci.

El entrenador contó que habrá sedes en las canchas de El Tala, San Isidro y El Ceibo. “Si se suman algunos en estas en esta última semana, posiblemente usemos Alumni pero los tres clubes ya están listos. Nosotros también tenemos disposición la el playón, la cancha dos, que también lo vamos a utilizar, así que eso nos descomprime bastante el torneo”, indicó.

“Lo hacemos con toda la seriedad porque el objetivo es que todos los chicos que vengan se sientan cómodos y en base eso que nos conozcan, que hagamos nuevos amigos, de esos amigos que quedan para toda la vida. Los padres también se comunican entre sí, se generen esa amistad por siempre y más hoy con las redes sociales, así que el primer objetivo nuestro es ese, que por medio del básquet hagamos nuevos amigos. Creo que este año no va a ser la excepción, están todos los padres muy comprometidos, la verdad que hicimos reunión y vino el 100% de los padres, eso me sorprendió y me puso contento a la vez porque quiere decir que están comprometidos con el club y con el encuentro para que todo salga bien”, explicó Ciriacci.