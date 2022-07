El Tala también jugará la Liga Cordobesa: "Estamos cumpliendo un paso más de este proyecto"

La Federación de Básquetbol de la Provincia de Córdoba anunció hace unos días los detalles para la 25ª edición de la Liga Cordobesa que otorgará 5 plazas a la Liga Federal. De esta competencia participará El Ceibo, pero también El Tala confirmó que volverá a disputar esta competencia.

En ese marco, el plantel del "Albo" ya se está preparando para disputar este certamen bajo las órdenes del PF Leonardo Corzo y el entrenador Esteban Olivero, quien dialogó con El Periódico y adelantó que en los próximos días concretarán las incorporaciones necesarias para reforzar el equipo.

"Estamos muy contentos, cuando arrancamos este proceso nuestra idea siempre fue volver a poner a El Tala en los planos provinciales y nacionales, se fueron cumpliendo distintos pasos, lo primero fue volver a jugar provinciales con las divisiones formativas y trabajar en la parte edilicia como lo fue la restructuración de la cancha. Este es un paso más, tenemos muchas expectativas, sabemos que va a ser un torneo muy duro, pero tenemos muchas chances. Hay cinco plazas para el Federal y ese sería nuestro objetivo, así que como muchas ganas, tratando de cerrar el equipo para hacer el mejor torneo que podamos", explicó el entrenador.

- ¿Cuán importante es que este trabajo sea en conjunto con la Comisión?

Sin dudas, sin el trabajo de la dirigencia no hubiéramos avanzado. Hoy tenemos una cancha en condiciones y a la altura de las canchas de la provincia, que hace un año atrás no la teníamos y también el sacrificio que se hace para mantener el equipo local, para traer refuerzos, para anotarse en los provinciales que eso tienen un costo, así que a través de ellos y el apoyo de mucha gente no hubiéramos podido avanzar en lo deportivo. Hoy es dar un paso al frente poder jugar el Prefederal, lo tomamos con la seriedad y el compromiso que significa.

- ¿En qué proceso está el equipo? ¿Dónde necesitan reforzarse para este torneo?

Tenemos una fuerte base local y un grupo de jugadores u19 y u21 que ya están para dar el paso a primera. A principios de año tuvimos dos refuerzos, chicos jóvenes que vienen a darnos una mano (Alejo Heredia y Alejandro Vivas) y la idea nuestra es sumar tres refuerzos, que todavía no está cerrado el contrato, pero seguramente sumemos un base, un interno y un perimetral más. La idea nuestra es sumar chicos jóvenes u21 y u23 para darle dinámica al juego y acoplándonos al presupuesto que tenemos.

Los refuerzos. "No doy nombres porque todavía no están cerrados, pero son chicos que ya tienen experiencias en Prefederal y Federal, probablemente se sumen la próxima semana al plantel", comentó Olivero.

- ¿Van a aprovechar las 10 fichas mayores?

En realidad no, nosotros apostamos a la juventud, tenemos más o menos 6 chicos sub 21 y 6 chicos de primera para el Prefederal, nos acoplamos bastante a la idea de la juventud, a tener un equipo joven, dinámico y con ganas. Si nos toca conseguir el objetivo de ascender, pensando en eso es que diagramamos el equipo de esa manera.

- Que juegue El Ceibo también es una motivación ¿No?

Siempre que haya un equipo local motiva, hoy sabemos que estamos un paso atrás de San Isidro y de El Ceibo porque lo han demostrado jugando la final. Nuestro objetivo es alcanzarlos y tratar de superarlos, tenemos el torneo local para ponernos a prueba y el Prefederal si nos toca en el mismo grupo de El Ceibo. Es lindo que el básquet de San Francisco pueda tener la importancia de años atrás, las finales de El Ceibo y San Isidro han sido con mucha gente, esperamos nosotros también poder meternos en uno de esos partidos importantes, que la cancha de El Tala se llene y nos acompañe la gente, es lo que soñamos los dirigentes, jugadores y cuerpo técnico.

- Se va Tadeo Mare a Instituto ¿Qué significa para ustedes ver como uno de los jugadores de la cantera emigra para crecer?

Muy contento por él porque es un buen pibe, él soñaba con ser profesional como su hermano (Lautaro) y hoy se le da una oportunidad de crecer. Le deseamos la mejor de las suertes, lo va a conseguir porque tiene lo fundamental es muchas ganas, voluntad y muchos sueños por cumplir, así que muy contento por el. Uno trabaja para que los jugadores crezcan, a veces toca que lo hagan junto al club y si toca irse a un club importante como Instituto bienvenido sea.

- ¿Ya empezó la pretemporada?

Sí, hace dos semanas que estamos trabajando. Apenas terminó el torneo local los chicos tuvieron una semana de descanso y ahora ya estamos en una minipretemporada trabajando doble turno con el profe Leo Toloza haciendo lo mejor que se puede en el corto tiempo que tenemos. Sin embargo vamos a seguir preparándonos durante el torneo local que arranca en una semana y el Prefederal arranca en un mes.

"Agradezco a la gente que nos acompaña, dirigentes, jugadores. Estamos cumpliendo un paso más de este proyecto y esperamos que la gente de San Francisco nos acompañe, vamos a hacer todo lo posible para estar a la altura de este gran torneo que se viene", concluyó Olivero.