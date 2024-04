El Ceibo y una victoria clave: "Cuando todos aportan su granito de arena se ve reflejado en los partidos"

La Asociación El Ceibo se acomoda en la Liga Federal, después de un inicio con paso en falso y una derrota en Morteros que lo bajó de los puestos principales, el equipo de Blengini recuperó terreno y quedó bien parado de cara al cierre de la fase regular.

Este martes venció a 9 de Julio de Morteros en el “Antonio Cena”, un triunfo trabajado en un partido que se presentó complicado desde el inicio. La victoria lo ubica en el segundo escalón de la tabla y ahora sueña con arrebatarle la cima a Bochas Sport Club.

En ese marco, uno de los jugadores que viene destacándose en el elenco sanfrancisqueño es Juan Sebastián Frigerio (20) -base con pasado en Ferro de General Pico y Platense-, que justamente fue el goleador del partido en la victoria ante el Celeste.

Frigerio se fue conforme con el partido realizado y, en diálogo con El Periódico, comentó: “Son sensaciones buenas porque, a pesar de tener baches, por momentos creo que volvimos a nuestra identidad, defendiendo de atrás para adelante, que es lo que nos piden los técnicos. Una vez que lo hacemos, eso nos hace fluir nuestro juego que es correr y tomar tiros abiertos”.

“El mismo partido, con una intensidad alta, te lleva por otros caminos. Pero los técnicos son los que nos hacen seguir por la vía y cuando volvemos a defender y entendemos que defendiendo encontramos nuestra mejor versión, sacamos mejores resultados y hoy se demostró”, completó el base, que este martes aportó 19 puntos.

“Seguir con esta intensidad”

Frigerio destacó el grupo humano que encontró en la Flor Nacional, que tiene un equipo que año a año se reinventa de la mano de Eduardo Blengini y Lautaro Oitana para ser competitivo. “Solo tengo palabras de agradecimientos para el grupo, es un grupo humano hermoso, el grupo y el cuerpo técnico te integra rápidamente, cada uno tiene muy claro el rol que hay que cumplir, es un trabajo en equipo y cuando todos aportan su granito de arena se ve reflejado en los partidos”, indicó.

Con respecto a lo que viene, el base remarcó que la clave para seguir escalando será: “Seguir con esta intensidad, tratar de no tener esos baches que nos hacen ir abajo en el marcador, pero concentrados y laburando semana a semana para el partido que nos toca. El que viene con Bochas va a ser durísimo, hay que empezar a prepararlo desde mañana”.

Buena estadía. “¿La cuidad y el club? Hermosos, rodeado de gente muy buena, una calidad humana que hace que tengas a disposición todo tengas un problema o no y eso también se ve reflejado en el día a día, cuando la base esta bien después todo fluye”, dijo el joven bonaerense.

La recta final

Llega el tiempo de definiciones en la fase regular, en los próximos compromisos quedarán definidos los clasificados a playoffs, que serán los tres primeros de la zona. En tanto, al play in irán el resto de los equipos para dirimir un cupo en esos playoffs.

El Ceibo se mantiene expectante, ya quedó libre en dos oportunidades y busca terminar en la mejor colocación posible para obtener ventaja de localía en la etapa eliminatoria.

En playoffs, los equipos de la Zona A se cruzarán con los equipos de la Zona B, que está integrada por Red Star, Olimpia de Catamarca, Hindú BBC, Facundo de La Rioja, Asociación Chamicalense de La Rioja, Club Riojano y Rioja Juniors Basket.

Lo que le queda:

11ª fecha - 21 de abril | Bochas SC vs. El Ceibo

12ª fecha - 27 de abril | Almafuerte vs. El Ceibo

13ª fecha - 3 de mayo | Ctral. Arg. (Va. María) vs. El Ceibo

14ª fecha - 7 de mayo | El Ceibo vs. Libertad (Sunchales)

11° fecha (Domingo 21 de abril)

20.30 hs | 9 de Julio (Morteros) vs. Ctral. Argentino (Villa María)

21 hs | Almafuerte (Las Varillas) vs. Argentino (Marcos Juárez)

21.30 hs | Bochas SC (Colonia Caroya) vs. El Ceibo

Libre: Libertad

Tabla de posiciones de la Zona A