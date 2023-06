Este jueves se definieron todos clasificados de la División Metropolitana en Liga Federal de Básquet y por ende el próximo rival de la Asociación El Ceibo en 16avos de final de la competencia.

La Flor Nacional se cruzará con Presidente Derqui en una serie que comenzará el próximo domingo 4 de junio desde las 20 horas en la provincia de Buenos Aires -según anuncia la CAB-. El segundo juego será en el estadio “Antonio Cena” el miércoles 7 de junio desde las 21 horas y en caso de necesitar un tercer partido también se jugará en San Francisco el jueves 8.

El conjunto bonaerense viene de barrer su serie ante River Plate venciéndolo por duplicado 73-64 de visitante y 101 a 77 de local. En la fase regular disputó la Zona 2 de la División Metro, donde terminó segundo con 16 victorias y dos derrotas.

Así arrancan los cruces entre las divisiones Metro y Centro

Presidente Derqui vs. El Ceibo

Independiente vs. Sportivo Suardi

Bochas SC vs. El Talar

Centenario (Venado Tuerto) vs. Racing Club