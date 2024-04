El Ceibo lo destrabó en el final y se quedó con un triunfazo

El Ceibo consiguió un triunfazo este martes por la noche en el “Antonio Cena" y es el único escolta de su zona, en la Conferencia Centro/Oeste de la Liga Federal.

La Flor Nacional se impuso por 76 a 62 ante 9 de Julio de Morteros en un partido bravo para los locales, que resolvieron en el último tramo del juego. Tuvo que remar de atrás, lo sufrió por momentos, pero volvió a festejar.

El Ceibo no estuvo cómodo en el primer tiempo. Los Celestes encontraron espacios y, con aportes de Cortese, Martín y Fillol, se quedaron con el primer parcial (18-20) rotando bien el balón en ataque.

Una ‘bomba’ de Zafetti puso adelante a los locales en el arranque del segundo cuarto. La Flor ajustó en defensa, pasó al frente con puntos importantes de Grosso, pero de nuevo claudicó ante la intensidad de los morterenses yéndose al descanso 37-33 abajo.

Al equipo de Blengini le costó en la pintura, en la propia y en la ajena (y sobre todo en el primer tiempo), siguió corriendo de atrás en el marcador sin poder desarmar el entramado celeste. Tuvo baches en el juego, pero se mantuvo en partido gracias a las buenas apariciones de Frigerio y la puntería de Grosso en la línea de tres.

El cierre fue palo a palo, con ligera ventaja para Nueve (53-50). Sin embargo, fue todo del equipo sanfrancisqueño. Con una ráfaga de puntos de Aimaretti, García y Silveira, la Flor volvió a pasar al frente ante un 9 de Julio atónito, con la defensa abierta, ofuscado y tomando tiros forzados.

El Ceibo aprovechó el momento, fue cauto y cerró el juego con oficio, jugando con el apuro del visitante. Se quedó con verdadero triunfazo, que supo destrabar sobre el final y que lo pone en una posición expectante de cara a la recta final de la fase regular.

La Flor ya quedó libre, tiene ahora tres partidos fuera de casa (Bochas, Almafuerte y Central Argentino) y cerrará en San Francisco el 7 de mayo ante Libertad de Sunchales.

Síntesis

Parciales: 18-20 / 33-37 / 53-53 / 73-62

El Ceibo 73: Luciano García 7, Tomás Aimaretti 8, Juan Sebastián Frigerio 19, Emiliano Galtelli 0, Pablo Grosso 18, Martín Sauco 5, Ignacio Zaffetti 7, Sebastián Fux 0 y Tomás Silveira 12. DT: Eduardo Blengini.

9 de Julio (Morteros) 62: Andrés Miguel 10, Erick Mecías 7, Santiago Gagliero 0, Valentín Beletti 0, Pablo Pérez Martínez 0, José Cañete 3, Javier Martín 10, Rodrigo Fillol 17 y Bruno Cortese 15. DT: César Sobrero.

Estadio: Antonio Cena

10ª fecha

Argentino (Marcos Juárez) 76-55 Libertad (Sunchales)

Ctral. Argentino (Va. María) 86-84 Bochas SC (Colonia Caroya)

El Ceibo 73-62 9 de Julio (Morteros)

Libre: Almafuerte (Las Varillas)

Tabla de posiciones

Bochas SC 16 pts. (7-2) El Ceibo 14 pts. (6-2) Argentino 13 pts. (4-5) 9 de Julio 13 pts. (5-3) Almafuerte 12 pts. (4-4) Ctral. Argentino 12 pts. (3-6) Libertad 10 pts. (1-8)

11° fecha (Domingo 21 de abril)

20.30 hs | 9 de Julio (Morteros) vs. Ctral. Argentino (Villa María)

21 hs | Almafuerte (Las Varillas) vs. Argentino (Marcos Juárez)

21.30 hs | Bochas SC (Colonia Caroya) vs. El Ceibo

Libre: Libertad