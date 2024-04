El Ceibo recibe este martes, desde las 21.30, a 9 de Julio de Morteros en el marco de la 10ª fecha de la Liga Federal de Básquet. El equipo de Eduardo Blengini tiene la oportunidad de quedar como único escolta de la Zona A en la Conferencia Centro/Oeste.

Los sanfrancisqueños ganaron la semana pasada y quedaron bien perfilados de cara a la recta final de la fase regular. Ya cumplieron con las dos fechas libres y ahora tienen por delante dos duelos claves.

9 de Morteros suma 12 puntos -igual que El Ceibo-, tuvo fecha libre la jornada pasada y ya le ganó a la Flor Nacional en el “Cerutti”, por eso los sanfrancisqueños buscaran revancha en el “Antonio Cena”.

Un triunfo le permitirá al equipo de Blengini quedar como único escolta y muy bien posicionado para viajar a Colonia Caroya el domingo 21 donde enfrentará al puntero (Bochas SC).

Lo que le queda

10ª fecha - 16 de abril | El Ceibo vs. 9 de Julio (Morteros)

11ª fecha - 21 de abril | Bochas SC vs. El Ceibo

12ª fecha - 27 de abril | Almafuerte vs. El Ceibo

13ª fecha - 3 de mayo | Ctral. Arg. (Va. María) vs. El Ceibo

14ª fecha - 7 de mayo | El Ceibo vs. Libertad (Sunchales)

Previa

El Ceibo: Luciano García, Juan Sebastián Frigerio, Emiliano Galtelli, Pablo Grosso, Martín Sauco, Lucca Brezzo, Ignacio Zaffetti, Sebastián Fux, Tomás Silveira, Matteo Blengini y Mateo Vázquez. DT: Eduardo Blengini.

9 de Julio (Morteros): Andrés Miguel, Erick Mecías, Santiago Gagliero, Valentín Beletti, Pablo Pérez Martínez, Emanuel Berra, José Cañete, Juan Montenegro, Javier Martín, Valentín Riquelme, Rodrigo Fillol y Bruno Cortese. DT: César Sobrero.

Estadio: Antonio Cena

Hora: 21.30

10ª fecha

21 hs | Argentino (Marcos Juárez) vs. Libertad (Sunchales)

21 hs | Ctral. Argentino (Va. María) vs. Bochas SC

21.30 hs | El Ceibo vs. 9 de Julio (Morteros)

Libre: Almafuerte (Las Varillas)

Tabla de posiciones