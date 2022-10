Este lunes se realizó el sorteo de los cuartos de final de la Liga Cordobesa de Básquet donde la Asociación El Ceibo enfrentará al Atlético Bell de Bell Ville. La serie comenzará en el "Antonio Cena" el próximo viernes 28 de octubre.

Continuará el viernes 4 de noviembre en Bell Ville y en caso de necesitar un tercer juego para definir la clasificación se jugará el domingo 6 en San Francisco.

Cabe recordar que el torneo fue modificado ya que finalmente el campeonato tendrá ocho plazas al Torneo Federal. Cuatro de ellas serán otorgadas a los clasificados a semifinales y las otras cuatro saldrán de un playout entre los ganadores del repechaje y los equipos que queden eliminados en cuartos de final.

Cuartos de final

Sportivo Suardi vs. Bochas Sport Club (Colonia Caroya)

Racing (Córdoba) vs. Almafuerte (Las Varillas)

Ameghino (Va. María) vs. Banda Norte (Río Cuarto)

El Ceibo vs. Atlético Bell (Bell Ville)

Repechajes (Un juego)

Sparta (Villa María) vs Matienzo

9 de Julio (Morteros) vs Unión (San Guillermo)

Argentino (Marcos Juárez) vs. Porteña Asoc.

Tiro Federal vs. Unión (Oncativo)