La Asociación El Ceibo recibe este viernes desde las 21.30 horas a Unión de Oncativo en el marco del primer juego de octavos de final de la Liga Cordobesa de Básquet. La fase se define al mejor de tres juegos y el conjunto de nuestra ciudad tiene ventaja de localía.

El equipo que conduce "Mara" Blengini se clasificó a esta instancia de manera anticipada como único invicto del torneo y como el mejor de la fase regular, es el equipo más goleador (905) y la mejor defensa (642). Su rival se ubicó en el puesto 16 de la general de clasificados (fue el mejor cuarto de todas las zonas), registró 814 puntos a favor y 810 en contra en la primera fase.

"No nos tenemos que confundir y es en lo que más tenemos que trabajar, hemos hecho una primera parte muy buena en cuanto a juego y a resultados, me gustó mucho, hemos encontrado una identidad, hemos buscado muchas cosas y otras las hemos encontrado a medida que fuimos jugando, ojalá que salgamos airosos de esta serie de playoffs, pero el grupo es el que se comprometió, obedeció y encontró soluciones donde yo no las encontraba o no veía, en un montón de situaciones me apoyé en los jugadores y ojalá que sigamos en este mismo camino porque en primera división lo que se busca son resultados. Estoy muy contento con la menera de jugar que estamos teniendo, con el grupo y con los resultados también", dijo expresó el entrenador Eduardo "Mara" Blengini en diálogo con El Periódico.

El rival. "Es un equipo que juega intenso, que tiene jugadores de buena talla, que tienen un pivot determinante y un base (Copello) que juega muy bien, entonces hay que tratar de sacarlo del lugar de confort y llevalo al juego nuestro. Como nosotros estudiamos a nuestro rival, ellos van a estar haciendo lo mismo con nosotros, así que va a ser una serie linda y ojalá que estemos a la altura", dijo el entrenador de la Flor Nacional.

Previa

El Ceibo: Agustín Lozano, Luciano García, Lautaro Florito, Martín Sauco, Horacio Rigada, Tomás Silveira, Gastón Quiroga, Pablo Grosso, Tomás Paschetto, Juan Rosa, Benjamín Almada y Mateo Blengini. DT: Eduardo Blengini.

Unión (Oncativo): Lucas Bianchi, Benjamín Mozzoni, Pablo Sosa, Mateo Bustos Peña, Bautista Menna, Ramiro Paz, Franco Mariotti, Lucas Giménez, Lucas Copello, Iván Villarreal y Santiago Mayorga Beltramo. DT. Franco Zecchin.

Hora: 21.30