El Tala se juega su última chance de clasificar a la fase de playoffs de la Liga Cordobesa de Básquet. Recibirá este lunes a Sparta de Villa María, desde las 20 horas, con el el objetivo de volver a ganar en el cierre de la Zona C.

El equipo de Esteban Olivero no depende de sí mismo para clasificar, ya no le alcanza para meterse entre los mejores tres de la zona y solo puede esperar avanzar como el mejor cuarto de todos los grupos. No es fácil, está obligado a ganar ante un duro rival, pero también estará pendiente de lo que suceda en la Zona A.

En esa zona jugarán Sarmiento de Leones y Central Argentino de Río Cuarto (13 pts.), también Sporting ante Porteña Asociación (13 pts). Además, por la Zona E, Unión de Oncativo le ganó a 9 de Julio Olímpico de Freyre y esto obliga al Albo a ganar por más de 60 puntos.

Por su parte, El Ceibo cierra esta primera fase en Córdoba ante Matienzo (en el mismo horario). La Flor Nacional ya se aseguró el primer lugar y buscará estirar su invicto que hoy asciende a 9 juegos sin derrotas.