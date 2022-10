Este domingo se jugó la 9ª fecha de la fase regular en el Torneo Clausura del Asociativo de Básquet donde El Ceibo sumó su novena victoria consecutiva. Además ganaron El Tala y Almafuerte.

La Flor Nacional se impuso en condición de visitante por 89 a 60 ante Sociedad Sportiva Devoto. Los goleadores del equipo de Blengini fueron Lautaro Florito (17), Tomás Silveira (14) Tomás Paschetto (14).

En tanto, El Tala derrotó a Cultural Arroyito por 79 a 70 donde se destacaron Valentino Gallardo con 16 puntos en su cuenta personal, Falasconi (14) y Heredia (12).

Finalmente, Almafuerte se impuso ante San Isidro por 91 a 85. En el equipo sanfrancisqueño se destacó Aaron Bono con 26 puntos, Francisco Melastro (15) y Vicente Aquadro (13).

10ª fecha (Martes)

22 hs El Tala vs. Almafuerte

22 hs El Ceibo vs. Cult. Arroyito

22 hs San Isidro vs. SS Devoto

Tabla

1. El Ceibo 18 pts.

2. Almafuerte 16 pts.

3. El Tala 14 pts.

4. San Isidro 12 pts.

5. SS Devoto 11 pts.

6. Cult. Arroyito 10 pts.