El Ceibo descansa y se alista para el sprint final: "Estamos más consolidados como equipo"

La Asociación El Ceibo lidera la Zona 2 de la División Centro en la Liga Federal de Básquet con cuatro triunfos consecutivos. Después de un arranque con derrota en su casa, el nuevo equipo de Blengini se asentó y se acomodó en el torneo con buena perspectiva de cara al cierre de la fase regular.

La Flor Nacional quedó a un paso de asegurarse el primer lugar de la Zona lo que le permitiría saltear una etapa de playoffs. En ese marco, Lautaro Florito -una de las piezas claves del equipo- habló del proceso que atravesó el grupo acoplando a los nuevos jugadores y de lo que viene para el conjunto de nuestra ciudad.

“Pudimos levantar, creo que el primer juego donde perdimos con Bochas no hicimos bien las cosas, lo vi desde afuera y creo que por eso soy más crítico, estuvimos a una pelota de ganarlo al igual que el partido con Bell. Creo que jugando mal también tenemos posibilidades, pero el equipo se está asentando, al principio no estábamos tan bien, había chicos nuevos que tenían que acoplarse, con el paso de los partidos y el inicio del Asociativo -que nos ayuda también-, creo que estamos más consolidados como equipo . A nivel individual me siento muy bien, pensé que me iba a costar más, pero estoy bien, suelto, gracias a la confianza que me dan mis compañeros”, comentó el jugador.

Florito explicó que la clave fue trabajar en la defensa: “Tuvimos goleo alto en los primeros partidos, nosotros jugamos a que nos hagan 70 puntos y creo que en la zona somos el que mas convierte y el que menos nos convierten, creo que tenemos un promedio de 77 puntos en contra y hubo partidos que se nos escaparon, pero creo que estamos en nuestra media. Lo que mejoramos fue la defensa, tenemos un 90% de quedarnos con el juego si los dejamos en 70-78 y por ahí pasó, lógicamente hay chicos nuevos que fueron encontrando los roles, me pasó a mí cuando llegué, les pasó a todos, hoy en día los equipos son más chicos que mayores y a medida que pasa el tiempo nos vamos encontrando”.

Madurez. “Hoy tengo otra postura sobre como encarar los partidos, capaz mas relajado, antes solo quería jugar y en realidad es un partido más, uno juega más relajado”, dijo Florito.

El Ceibo incorporó mucha juventud (Zafetti, Riffle, Fux, Caraffa) y esto le da otra dinámica al estilo que propone Blengini. “Son chicos muy intensos, junto con Pablo (Grosso) que ya hace un año que está con nosotros, son buenos jugadores y nos dan ese descanso cuando más lo necesitamos. Al principio se enojaban cuando no les salían las cosas, pero nosotros los tranquilizábamos porque sabíamos que era normal, me pasó a mí también cuando llegué, pero en general es mas normal jugar mal que jugar bien y eso es una realidad”, indicó.

"Hay que creer"

La Flor Nacional avanza y crece en la Liga Federal de manera discreta, es el líder, pero el grupo sabe que esto recién empieza. “Tenemos que animarnos, siempre hablamos con Agu Lozano, casi no nos damos cuenta y estamos siendo el mejor equipo de la zona, que no es poco. Creo que podemos y Agu siempre tira comentarios que podemos salir campeones, uno quizás no lo ve, pero me acuerdo que el primer año que llegué, Lozano me dijo: ‘Vamos a salir campeones del Provincial’ y yo lo miré le dije que sí, pero no lo tenía en la cabeza, sabíamos que íbamos a pelear, pero Lozano te lo dice de esa manera y hay que creer y confiar. El equipo está bien y creo que si ganamos con Alberdi sería muy importante para acomodarnos” , dijo Florito.

Lo que viene no será nada fácil, todos le quieren ganar al bicampeón provincial, pero ahora todos quieren bajar al puntero. “Siempre nos dice Mara que contra nosotros juegan con un plus, somos lo campeones de la Liga Provincial y todos nos quieren ganar. Tiene razón, todos nos hacen partido y además la zona nuestra es muy pareja ; fijate que Almafuerte le ganó a Bell donde nosotros perdimos, 9 de Morteros le ganó a Alberdi por 10 puntos, cualquiera le gana a cualquiera y hay que estar concentrados, todos tienen jugadores que juegan bien, Alberdi es un equipo nuevo, arrancó bien, ahora cayó, pero va a levantar, eso creo que es relativo y se va a ver en Playoffs”, comentó el jugador.

Con respecto al objetivo de la temporada, Florito no piensa en lo personal y está enfocando en el rendimiento grupal, en lo que pueden conseguir como equipo. “Cuando era mas chico sí pensaba en anotar, ahora ya no, pienso en el equipo. Me gustaría salir campeón, seguir creciendo en mi juego, sé que he mejorado en defensa, pero me doy cuenta que la paso poco, son cosas que hablamos con Agu Lozano y Luti García, quiero mejorar como jugador”, indicó.

Y agregó. “Hice un click de pensar más en el equipo, sé que me van a ver más si mi equipo gana y antes no lo veía así, antes solo quería hacer goles y goles” .

Lo que viene. Tras ponerse al día en el Asociativo, el plantel volverá a la competencia el próximo miércoles 12 de abril recibiendo a Alberdi de San Luis por Liga Federal.