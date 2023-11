El Ceibo recibe este viernes por la noche a Unión Central de Villa María en el marco del primer juego de cuartos de final de la Liga Cordobesa de Básquet. Será desde las 21.30 horas con el objetivo de dar el primer paso.

El equipo de ‘Mara’ Blengini llega como invicto a esta etapa con 10 victorias consecutivas y viene de dejar en el camino, sin atenuantes, a Bell de Bell Ville. En tanto, el equipo villamariense viene de dejar en el camino a su clásico rival Central Argentino.

Al igual que en octavos, la serie se juega al mejor de tres partidos. El segundo juego será en Villa María el viernes 10 y en caso de necesitar el tercer partido para definirlo, será en San Francisco el domingo 12.

Se trata de una etapa definitoria, puesto que el ganador de la serie no solo se clasificará a semifinales sino también obtendrá un cupo para la Liga Federal 2024.

Cuartos de final

21.30 hs El Ceibo vs. Unión Central (Villa María)

21.30 hs Almafuerte (Las Varillas) vs. 9 de Julio (Freyre)

21.30 hs Bochas SC vs. Banda Norte (Río Cuarto)

21.30 hs 9 de Julio (Morteros) vs. Argentino (Marcos Juárez)