Este viernes se disputa el segundo juego de los octavos de final en la Liga Cordobesa de Básquet, donde los equipos sanfrancisqueños tienen distintos objetivos: El Ceibo va por la clasificación y El Tala quiere seguir con vida.

La Flor Nacional viaja a Bell Ville para visitar al Atlético Bell, donde buscará concretar la clasificación a cuartos. El equipo de Blengini le ganó sin problemas en el primer juego y con un nuevo triunfo alcanzará el pasaje a la siguiente instancia, si no puede ganar deberá conseguir el boleto el domingo en el “Antonio Cena”.

Por su parte, El Tala recibirá a Almafuerte de Las Varillas en el estadio “Luis Rafael Ferreyra” en busca de igualar la serie que comenzó a favor del Tricolor el pasado viernes. En caso de una victoria sanfrancisqueña el cruce se definirá el domingo en cancha de Almafuerte.

Todos los partidos comenzarán a partir de las 21.30 horas.

Octavos de final

Bell (Bell Ville) vs El Ceibo - [0-1]

El Tala vs Almafuerte (Las Varillas) - [0-1]

Acción Juvenil (Gral. Deheza) vs Bochas SC (Cnia. Caroya) - [0-1]

Ameghino (Villa María) vs 9 de Julio (Morteros) - [0-1]

Matienzo (Cba) vs Argentino (Marcos Juárez) - [0-1]

Unión (San Guillermo) vs Banda Norte (Río Cuarto) - [0-1]

Sparta (Villa María) vs 9 de Julio (Freyre) - [0-1]

Central Argentino (Villa María) vs Unión Central (Villa María) - [0-1]