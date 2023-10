El próximo viernes arrancan a disputarse los octavos de final de la 26° Liga Cordobesa de Básquet “Hilario Serlin” con el protagonismo de El Ceibo y El Tala de San Francisco, equipos locales que buscan una plaza para la Liga Federal 2024.

La Flor Nacional, que se adjudicó la Zona E y fue el N°1 en de la fase regular, recibirá en el “Antonio Cena” a Bell de Bell Ville desde las 21.30 horas del viernes.

En tanto, El Tala -tercero en la Zona E- visitará a Almafuerte de Las Varillas, el mismo día y con mismo horario.

Cabe recordar que la serie se juega al mejor de tres partidos definiendo de local el mejor ubicado en la general de la fase regular.

Octavos de final

El Ceibo vs. Bell (Bell Ville)

Almafuerte (Las Varillas) vs. El Tala

Bochas SC (Cnia. Caroya) vs. Acción Juvenil (Gral. Deheza)

9 de Julio (Morteros) vs. Ameghino (Villa María)

Argentino (Marcos Juárez) vs. Matienzo (Cba)

Banda Norte (Río Cuarto) vs. Unión (San Guillermo)

9 de Julio (Freyre) vs. Sparta (Villa María)

Unión Central (Villa María) vs. Central Argentino (Villa María)

Liga Federal u13

Por otro lado, El Ceibo también confirmó que el próximo fin de semana visitará a Maipú de Córdoba por una nueva fase de la Liga Federal Formativa u13. Los partidos se disputarán a las 20 horas del viernes y 13.30 del sábado.

La Flor Nacional viene de conseguir un triunfazo el pasado domingo en Tucumán, con el cual dio vuelta la serie lejos de casa ante Belgrano.