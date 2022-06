Este sábado se completó la 9° fecha de la Liga Amateur, liga que se mantenía sin actividad por hechos de violencia. Fue en cancha de Juventud Unida donde ganaron Club Colón y Barrio 9 de Septiembre.

A primera hora, Barrio 9 de Septiembre derrotó por 2 a 0 a Estudiantes Universitarios con goles de Leandro Moyano y Matías Gudiño. Con este resultado, el equipo que conduce Matandrea volvió a meterse en zona de clasificación.

En último turno, Club Colón le ganó por 1 a 0 a 1° de Mayo con gol de Elías Ávila y salió del fondo de la tabla.

Así están las tablas

Zona A

1. La Trucha FC 19 pts.

2. La Milka 18 pts.

3. Filial Talleres 13 pts.

4. Barrio 9 de Septiembre 12 pts.

5. Juv. Unida 11 pts.

6. Club Dep. Colón 9 pts.

7. Estudiantes Universitarios 7 pts.

8. 1º de Mayo 6 pts.

9. Quebrachense 6 pts.

Zona B

1. Barrio Parque 16 pts.

2. Barrio 20 de Junio 15 pts.

3. Def. de Iturraspe 15 pts.

4. La Florida 14 pts.

5. El Faisán (Devoto) 13 pts.

6. Pte. Roca 11 pts.

7. Estudiantes Sport Club 6 pts.

8. Colonia Marina 4 pts.

9. Tiro y Gimnasia 3 pts.

Próxima fecha

Zona A

Quebrachense vs. La Trucha FC

Estudiantes Universitarios vs. La Milka

1° de Mayo vs. Filial Talleres

Juv. Unida vs. Club Colón

Libre: Barrio 9 de Septiembre

Zona B

Presidente Roca vs. La Florida

Tiro y Gimnasia vs. Barrio Parque

Barrio 20 de Junio vs. Estudiantes SC

El Faisán vs. Def. de Iturraspe

Libre: Colonia Marina