Con poco, Sportivo le ganó a Depro y se puso segundo

Sportivo Belgrano le ganó 1 a 0 a Defensores de Pronunciamiento (Depro), en un partido que se disputó en la noche de este lunes en el estadio Juan Pablo Francia por la tercera fecha del Torneo Federal A. El gol de la victoria lo marcó Lucas Algozino a los 34 del primer tiempo

Con esta victoria, el cuadro de San Francisco suma seis puntos y alcanzó la segunda posición en la zona 3, junto a Defensores de Belgrano y a una unidad del puntero Independiente de Chivilcoy. En la próxima fecha, el domingo 14 a las 16 enfrentará como visitante a El Linqueño.

En el comienzo del juego el local buscó hacerse con el control de la pelota y engranar juego, con llegadas por los costados de Mauri por izquierda y Ferreyra por derecha, mientras que la visita respondía tocando rápido y con la presión de buscar un resultado para dejar atrás las dos derrotas que arrastra.

Pero a partir de los 10 minutos Sportivo se adueñó del juego, fue hacia adelante y tuvo un par de ocasiones, a los 14 en el pie de Dylan Leiva y a los 23 en la cabeza de Ricardo Tapia, que desviaron.

El dominio no le duró mucho y el rival comenzó a llegar y tuvo algunas situaciones que exigieron a Pedro Bravo.

El gol lo hizo Lucas Algozino a los 34 minutos de la primera parte, cuando aprovechó un rebote que dio el arquero Bustamante tras rechazar un zapatazo de Ezequiel Barrionuevo desde afuera del área. La pelota le vino limpia a Algozino frente al arco, que definió bien entre tres rivales y puso en ventaja al equipo local en un momento en que estaba siendo acorralado por la visita.

No había hecho más méritos en un partido parejo, pero el local aprovechó mejor una oportunidad y se fue al descanso en ventaja.

En la segunda parte desde el vamos el visitante comenzó a mostrarse mejor planteado, con salidas rápidas y juego en el campo contrario, pero sin profundidad en los últimos metros.

A los 15 Depro ya hacía méritos para el empate, controlaba el mediocampo y era más rápido, aunque sin peligrar en el área.

El técnico Sergio Maza leyó lo que se venía y mandó tres cambios a la cancha tratando de correr más y recuperar el balón.

Pero Depro seguía mejor, tocando y con la necesidad de ir a buscar el empate. Sportivo estaba más a la espera de un contragolpe para aumentar.

El partido se adormeció entre pelotazos, faltas, imprecisiones e interrupciomes. El local buscó bajarle ritmo al partido y ganar tiempo en cada corte del juego, ya que con la pelota en los pies la visita era más.

Sobre el final, a los 41' una mano del arquero Bravo le sacó un flechazo a Valsangiacomo adentro del área que se iba adentro. Fue la más clara que tuvo Depro, que mereció un punto, y la que estableció al arquero como la figura del partido local.

No hubo tiempo para más emociones en un enfrentamiento de poco brillo. Ganó y nada más. Sin jugar bien, sin jugar mal tampoco, Sportivo Belgrano se quedó con un valioso triunfo que le dan tres puntos para subir en su grupo.

Formaciones

Sportivo Belgrano: Pedro Bravo; Brian Flores, Mariano Mauri, Leonardo Ferreyra; Brian Meza, Dylan Leiva, Tomás Federico, Ricardo Tapia, Cristian Taborda, Ezequiel Barrionuevo y Lucas Algozino. DT: Sergio Maza.

Depro: Pablo Bustamante; Nicolás Gómez, Rafael Ríos, Yair Gurnel, Nicolás Fassino, Lautaro Ceratto, Leonardo Rodríguez, Jorge Rossi, Ignacio Valsangiacomo, José Cubas y Gonzalo Gómez. DT: Lucas Castrillón.

Las posiciones

Así se jugará la 4° fecha

9 de Julio (Rafaela) vs. Sportivo Las Parejas

El Linqueño vs. Sportivo Belgrano

Def. de Pronunciamiento vs. Def. de Belgrano (Villa Ramallo)

Gimnasia (Concepción del Uruguay) vs. Douglas Haig

Libre: Independiente (Chivilcoy)