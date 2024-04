Abrió la tercera del Federal A: Independiente de Chivilcoy es puntero y Sportivo puede quedar segundo

Este domingo comenzó a disputarse la tercera fecha del Federal A y en la Zona 3 se disputaron tres encuentros que dejaron a Independiente de Chivilcoy como único puntero.

El Rojo goleó a Gimnasia de Concepción del Uruguay por 3 a 0 con goles de Juan Manuel Zarza, Marcelo Olivera de penal y Gonzalo Melgarejo.

Además, Defensores de Belgrano también ganó como local a 9 de Rafaela por 2 a 0 con goles de Matías Jaime de penal y Flavio Ciampichetti; mientras que Douglas Haig de Pergamino y El Linqueño empataron sin goles.

Sportivo Belgrano recibirá a Depro este lunes desde las 20.30 horas y si gana puede quedar segundo junto a Defensores. En la cuarta fecha, la Verde visitará a El Linqueño.

El duelo en el “Juan Pablo Francia” será arbitrado por Marcos Liuzzi (Ayacucho), acompañado por las asistentes Mariana Duré (Resistencia) y María Soledad Ríos (Resistencia). En tanto la cuarta asistente será Agustina Loos (Olavarría).

3° fecha - Zona 3

Domingo | Def. de Belgrano (Va. Ramallo) 2-0 9 de Julio (Rafaela)

Árbitro: Fernando Marcos

Domingo | Independiente (Chivilcoy) 3-0 Gimnasia (Concepción del Uruguay)

Árbitro: Diego Novelli

Domingo | Douglas Haig 0-0 El Linqueño

Árbitro: César Ceballo

Lunes 20.30 hs | Sportivo Belgrano vs. Def. de Pronunciamiento

Árbitro: Marcos Liuzzi

Libre: Sportivo Las Parejas

Tabla

4° fecha

9 de Julio (Rafaela) vs. Sportivo Las Parejas

El Linqueño vs. Sportivo Belgrano

Def. de Pronunciamiento vs. Def. de Belgrano (Villa Ramallo)

Gimnasia (Concepción del Uruguay) vs. Douglas Haig

Libre: Independiente (Chivilcoy)