Cómo quedó Sportivo en la tabla, tras la derrota con Unión

Sportivo Belgrano no pudo ratificar la levantada y cayó este sábado con Unión de Sunchales en condición de local. El equipo de Martelotto dejó pasar la chance de volver a ganar en casa y de prenderse en la lucha por la clasificación.

Con la derrota cayó dos puestos, pero sigue a tres puntos de Defensores de Belgrano quien es el último equipo que estaría ingresando en zona de clasificación.

El próximo compromiso de la Verde será el miércoles 25 de agosto en condición de visitante ante Crucero del Norte. El encuentro comenzará a las 15 y contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina (Salta).

Resultados de la 18° fecha

Viernes | Sp. Las Parejas 0-1 Gimnasia (Cdu)

Árbitro: Guillermo González

Sábado | Juv. Unida 0-0 Chaco For Ever

Árbitro: Jorge Sosa

Sábado | Sarmiento 3-1 Crucero del Norte

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela

Sábado | Gimnasia y Tiro 1-0 Central Norte

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Sábado | Depro 3-2 Def. de Belgrano

Árbitro: Bruno Amiconi

Sábado | Sp. Belgrano 0-2 Unión

Árbitro: Gustavo Benítes

Sábado | Boca Unidos 3-2 Racing (Cba)

Árbitro: Enzo Silvestre

Libre: Douglas Haig

La tabla

19° fecha (miércoles 25 de agosto)

Douglas Haig vs. Sp. Las Parejas

Racing (Cba) vs. Juv. Unida

Crucero del Norte vs. Sportivo Belgrano

Central Norte vs. Sarmiento

Gimnasia (CdU) vs. Boca Unidos

Unión (Sunchales) vs. Depro

Chaco For Ever vs. Gimnasia y Tiro

Libre: Def. de Belgrano