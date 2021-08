Cómo quedó la tabla tras el triunfo de Sportivo

Se completó la 17° fecha del Federal A con el triunfo de Sportivo Belgrano en Villa Ramallo, que significó el corte de una racha negativa de 11 partidos sin victorias.

La Verde se mantiene en el puesto 11 de la clasificación, pero acortó distancias con los equipos que luchan por entrar en puestos de playoffs.

En la próxima fecha deberá recibir a Unión de Sunchales, que también ganó y también se metió en la lucha por meterse entre los mejores ocho equipos de la zona.

Resultados de la 17ª fecha

Sábado | Central Norte 2-1 Juv. Unida (G)

Árbitros: Mauricio Martín

Sábado | Chaco For Ever 2-1 Boca Unidos

Árbitro: Luis Lobo Medina

Domingo | Racing (Cba) 0-0 Sp. Las Parejas

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Domingo | Crucero del Norte 2-1 Gimnasia y Tiro

Árbitro: Enzo Silvestre

Domingo | Unión (Sunchales) 3-2 Sarmiento

Árbitro: Santiago Folmer

Domingo | Def. Belgrano 1-2 Sportivo Belgrano

Árbitro: Jorge Sosa

Domingo | Gimnasia (CdU) 1-0 Douglas Haig

Árbitro: Jonathan Correa

Libre: Depro

Tabla

Próxima fecha

Sportivo Belgrano vs. Unión (Sunchales)

Sarmiento vs. Crucero del Norte

Gimnasia y Tiro vs. Central Norte

Juv. Unida (G) vs. Chaco For Ever

Boca Unidos vs. Racing (Cba)

Sp. Las Parejas vs. Gimnasia (CdU)

Depro vs. Def. de Belgrano

Libre: Douglas Haig