Cómo quedó la tabla tras el triunfo de Sportivo

Sportivo Belgrano ganó un partido clave este domingo ante Unión de Sunchales, triunfo que le permitió estirar la diferencia con el quinto y acercarse al tercero en la tabla.

La Verde quedó a 5 puntos de su inmediato perseguidor, que ahora es El Linqueño. Los bonaerenses también ganaron un partido clave este domingo ante Independiente y no le pierden pisada a los sanfrancisqueños.

En tanto, Sportivo Las Parejas tuvo fecha libre, no sumó y ahora quedó dos unidades por encima de Sportivo.

El equipo de Marcelo Gómez tendrá varios días para trabajar de cara a lo que viene. El próximo fin de semana no habrá actividad por las elecciones PASO, el otro fin se jugará la fecha 26 donde quedará libre y volverá a la competencia el 27 de agosto en San Nicolás ante Defensores de Belgrano.

Además, para no perder ritmo, la Verde jugará un amistoso el próximo viernes por la mañana en el estadio “Juan Pablo Francia” ante Tiro Federal de Morteros.

Resultados de la 25° fecha

Def. de Pronunciamiento 1-2 Gimnasia (CdU)

Árbitro: Gustavo Benítes

El Linqueño 2-0 Independiente (Chivilcoy)

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Def. de Belgrano (Villa Ramallo) 1-3 Douglas Haig

Árbitro: Joaquín Gil

Sportivo Belgrano 1-0 Unión de Sunchales

Árbitro: José Sandoval

Libre: Sportivo Las Parejas

Tabla

26° fecha (20 de agosto)

Independiente (Chivilcoy) vs. Sp. Las Parejas

Gimnasia (CdU) vs. El Linqueño

Douglas Haig vs. Def. de Pronunciamiento

Unión (Sunchales) vs. Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

Libre: Sportivo Belgrano