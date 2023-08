Un paso atrás en la tabla

Sportivo Belgrano se mantiene en la cuarta colocación de la tabla en la Zona 3 del Federal A, con la derrota en Pergamino no pudo despegarse de sus perseguidores y vuelve a quedar en la misma situación que hace una semana atrás.

Tampoco pudo mantener la distancia con el resto, porque ganaron Sportivo Las Parejas e Independiente que también se escaparon.

En la 25° fecha, Sportivo tendrá un duelo determinante porque recibirá a Unión de Sunchales que marcha quinto (a 4 puntos), en la previa a la fecha libre. Será el próximo domingo a partir de las 19 horas en el estadio “Juan Pablo Francia”.

Resultados de la 24° la fecha

Independiente (Chivilcoy) 1-0 Def. de Pronunciamiento

Árbitro: Joaquín Gil

Sp. Las Parejas 3-1 El Linqueño

Árbitro: José Sandoval

Douglas Haig 1-0 Sportivo Belgrano

Árbitro: Brian Ferreyra

Gimnasia (CdU) 2-0 Def. de Belgrano

Árbitro: Mauricio Martin

Libre: Unión (Sunchales)

Así está la tabla

25° fecha (Domingo)

15 hs | Def. de Pronunciamiento vs. Gimnasia (CdU)

15 hs |El Linqueño vs. Independiente (Chivilcoy)

16 hs |Def. de Belgrano (Villa Ramallo) vs. Douglas Haig

19 hs |Sportivo Belgrano vs. Unión de Sunchales

Libre: Sportivo Las Parejas