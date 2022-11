El jugador de Sportivo Belgrano, Braian Camisassa, visitó el programa Viví Sportivo que conducen Mariano Quaglia y Fernando Berardo; y que se emite en FM 97.1 la radio de El Periódico.

Camisassa jugó en esta temporada a préstamo en Villa Dálmine, donde sumó buenos minutos a pesar de que una lesión lo privó de cerrar el año de la mejor manera. "Resalto primero un año muy positivo en lo futbolístico ere algo que venía buscando y se venía prolongando el salto de categoría, se me dio y pude disfrutar un año lleno de aprendizajes que me van a servir para el resto de mi carrera, donde voy a seguir aprendiendo. Lamentablemente las últimas cinco fechas me las perdí por lesión, pero rescato lo positivo porque también compartí mucho tiempo con mi hija, me tocó sumar desde otro lado y también lo rescato", dijo el jugador.

El jugador le hizo un golazo agónico que se viralizó como uno de los mejores de la Primera Nacional, fue ante Nueva Chicago y le dio la victoria a su equipo por 4 a 3. "Venía siendo una semana un poco complicada, estuve enfermo y no entrené normal, iba a arrancar de titular pero me tocó ir al banco, cuando entré no estuve al 100% y me sentía débil. Creo que salvé mi entrada con ese gol y contento porque va a ser uno de los más lindos en mi carrera, sirvió para sumar y creo también que desde ese partido empezamos a remontar como grupo porque veníamos peleando el descenso; nos permitió dar un cambio de ánimo y en psicológico nos ayudó a entender que en unos partidos más nos podíamos meter en la pelea por la permanencia", comentó.

Lo que viene: la temporada 2023

El jugador vuelve a Sportivo Belgrano, pero se difícil que se quede ya que analiza ofertas de Primera Nacional (incluido un posible regreso a Dálmine). "Por ahora quiero disfrutar de este momento que en el año como futbolista uno no las tiene y está lejos de la familia, hoy toca descansar. En cuanto a lo deportivo el club manifestó sus ganas de renovar, no depende de mí y depende de una opción que tiene Villa Dálmine con Sportivo (opción de compra), pero también estamos evaluando posibles préstamos a otros clubes, tratamos de buscarle la vuelta para encontrar lo mejor para mí y seguir progresando", expresó.

Y agregó: "Estuve hablando con Sportivo y el club también tiene ganas de que continúe, acompañar este año y sumar desde donde me toque, pero todavía está todo medio en el aire y recién arranca a moverse el mercado de pases. Mi idea es poder mantenerme en la categoría, pero si no se da, donde me toque sumar lo voy a hacer de la mejor manera".

Sin embargo, el jugador también ve con buenos ojos quedarse en Sportivo. "Yo soy muy agradecido y me gusta estar bien, en Sportivo estuve bien, tengo compañeros que están bien, es una ciudad linda, tengo a mi familia, un club que es de los más grandes del interior y compite profesionalmente; las ganas de volver siempre están, siempre está la posibilidad así que nunca lo descarto para nada, por eso cuando me toca renovar no tengo problemas, hoy soy un agradecido de tener un contrato profesional y si me toca renovar bienvenido sea, es el club que me gusta y donde tengo amigos", indicó.

Polifuncional

Camisassa se destacó por ser un jugador polifuncional, le tocó jugar en varios sectores de la cancha donde rindió y le aportó mucho al equipo principalmente en Sportivo Belgrano, donde jugó de marcador de punta izquierdo y derecho, de volante central, defensor central y en Dálmine lo hizo en el mediocampo.

"Si sumo la cantidad de partidos jugados, donde menos partidos tengo es de defensor central. Este año me tocó jugar de volante central y de volante interno que no lo había hecho nunca, me adapté y seguí sumando desde donde me tocó, si me tocara volver no tendría problemas en adaptarme a la posición de donde tenga que sumar", explicó.