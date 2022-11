El pasado fin de semana se corrió la 8º fecha del campeonato del Rally Cordobés donde Tomás Perotti logró consagrarse campeón de la temporada en la categoría N1, a pesar de no haber podido terminar la carrera por una rotura en su Ford Fiesta Kinetic.

Es que a Perotti le alcanzaba solo con sumar los puntos de participación para coronarse, luego de concretar una temporada que lo tuvo casi siempre en el podio concretando 5 victorias, un segundo puesto y un tercer puesto. La alegría en el piloto sanfrancisqueño es total, más aún sabiendo que también en este campeonato pudo correr en San Francisco.

Perotti lo vive con mesura y espera poder participar en la última carrera del año en Villa del Totoral, pero también anticipó que ya está trabajando en un nuevo proyecto donde pretende participar en la temporada 2023 del Rally Argentino.

“Estoy muy contento y agradecido porque San Francisco volvió a tener un campeón provincial, merecido después de la fiesta que se vivió en la ciudad con el Rally de San Francisco. En esta carrera no nos fue tan bien, veníamos ganando, pero el auto no aguantó, pero eso fue lo mínimo porque durante todo el año tuvimos suerte de llegar en todas la careras y hacer podio en todas, así que se rompió cuando menos lo necesitábamos, así que muy contento y feliz por el presente que estamos viviendo”, comentó.

¿Es un título soñado?

- Es mi primer título con 27 años, llega a una edad temprana así que estoy feliz. De chico me gusta esto, somos muy apasionados con la familia, contentos también con el equipo porque obtuvieron el campeonato de equipos y con Gonzalo Díaz que venimos trabajando juntos desde hace tres años y fuimos mejorando año tras año. Este año fue el mejor y dimos lo máximo. Para salir campeón hay que combinar muchas cosas, el auto, la cabeza, la tripulación y creo que este año fue increíble.

¿En qué momento te diste cuenta que ibas a salir campeón?

- Traté de no creérmela durante todo el año, de ir carrera a carrera, pero creo que fue en el pavimento porque era donde más lento me creía, no tenía experiencia y no me tenía fe porque sabía que no era mi fuerte, pero me fue muy bien, lo perdimos en el último tramo y ahí dijimos que estábamos para cosas serias. Después vino Bell Ville con carrera doble y después San Francisco, que era correr en casa y yo me sentí muy presionado, pero carrera tras carrera se dieron muchos triunfos seguidos.

¿Cuán importante es trabajar en equipo con tu navegante?

- Gonzalo Díaz es un navegante que está corriendo en Chile, en el Rally Argentino también, esa experiencia me ayudó mucho a mí porque por ahí no había que salir a ganar todas las carreras y algunas carreras había que esperarlas, así fue todo el año y él creo que es una pieza clave porque siempre preparamos las carreras antes, vemos cámaras, recorridos anteriores, trabajamos mucho para llegar a la hora de la carrera lo mejor posible.

¿Qué significó para vos el apoyo de tu papá, que te pueda ver campeón, y de la familia?

- Mi familia es clave, desde chico me apoyan, ahora a mi novia también le empezó a gustar esto y tengo muchos amigos que me acompañan a todos lados. Seguramente iremos al Rally Argentino, van a costar un poco más las distancias, pero estamos armando un proyecto para 2023 así que muy contentos por eso y porque la ciudad nos está apoyando fuerte para el año que viene disputar un Campeonato Argentino. También estamos tratando de hacer un esfuerzo para poder ir a la última carrera (17 y 18 diciembre en Villa del Totoral), tengo compromisos laborales, pero con la familia, los chicos del trabajo me dan una mano para poder estar en la última fecha.

¿Vuelve el Rally en 2023? “San Francisco demostró que tenía que ser parte del campeonato, la cantidad de gente que había era increíble, yo no corrí nunca una carrera con tanta gente y esto demuestra que a San Francisco le gusta el rally. Desde el municipio ayudaron mucho para que siga, hay interés para que el año que viene vuelva a la ciudad y para nosotros que lo corrimos fue increíble”, dijo Perotti.