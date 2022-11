El jugador de Sportivo Belgrano Tomás Rossi visitó esta semana el programa Viví Sportivo, que se emite en FM 97.1 la Radio de El Periódico y es conducido por Fernando Berardo y Mariano Quaglia.

Rossi regresó a San Francisco porque pertenece a la Verde, tras disputar esta temporada a préstamo en Gimnasia de Concepción del Uruguay en el Federal A y donde su primer gol lo anotó precisamente ante el equipo de barrio Alberione.

"Hablé con el cuerpo técnico y acá no iba a tener la continuidad que quería, era preferible salir a préstamo para sumar partidos y lo pude conseguir", explicó el jugador, que en su primera temporada en el plantel profesional alternó siendo titular y quedándose afuera de la convocatoria.

El defensor contó que fue un año positivo para él porque pudo ganar mucho rodaje en la categoría, después de no tener lugar en el equipo que por aquel entonces conducía Bruno Martelotto en Sportivo Belgrano.

En ese sentido, explicó que el apoyo de los jugadores más grandes y de la familia fue fundamental para calmar la ansiedad. "La familia fue el primer sostén y después los compañeros, cuando me tocó esa situación los más grandes fueron los primeros que se me acercaron a hablar después de que daban la citación y yo no estaba. Me dijeron que esto era fútbol, que esto podía pasar, que tenía que seguir adelante y tenía que seguir entrenando, seguir mejorando para demostrarle al técnico que estaba para jugar", indicó.

También anticipó que tuvo charlas con el club para la próxima temporada, sin embargo es prematuro para saber si tendrá lugar en el equipo, aunque la prioridad es quedarse en Sportivo. "En el Federal A hoy está todos muy parejos en lo económico y para quedarse acá uno pone otras cosas en la balanza, la categoría también es muy pareja, entonces quedarse acá hace que uno esté cerca de la familia, que pueda terminar la carrera (profesorado de educación física). No puedo dar porcentajes, pero creo que en esta semana lo defino", indicó Rossi.

Rossi también disputó el Torneo Regional Amateur 2021/2022 en JJ Moreno de Puerto Madryn.

Por otro lado, el defensor también destacó el trabajo el posicionamiento que tiene Sportivo Belgrano en la categoría, más allá de los resultados deportivos. "Yo noté mucha diferencia de club a club, en infraestructura, la manera de trabajar; creo que cuando uno sale de Sportivo ve lo bien que se trabaja acá, lo cómodo que está y empieza a valorar las cosas. Gimnasia recién está levantando ahora, estuvo mal en los últimos años y de a poco tratan de hacer las cosas bien", explicó el jugador.

Rossi comentó que tiene posibilidades de regresar a Concepción del Uruguay si no tiene lugar en el equipo de barrio Alberione.