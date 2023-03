Antártida Argentina arrancó la temporada de la Federación Cordobesa de Hockey con una sonrisa porque este sábado ganó en condición de visitante ante Carlos Paz RC en el marco de la primera jornada del torneo de la división B1.

El conjunto de Nicolás Racca se impuso por 3 a 2 con goles de Clara Roasso, Julieta Robledillo y Cecilia Taranto para comenzar el año sumando un importante triunfo fuera de casa.

En el resto de las categorías fue triunfo de las Pingüinas en Octava división por 3 a 2 con goles de Guillermina Bono, Sofía Boscarol y Jazmín Casas, en Sub 14 fue victoria de las locales por 2 a 0, en Sub 16 fue victoria de Antártida por 3 a 0 con dos goles de Paulina Ferrero y uno de Manuela Rivarosa; mientras que en Sub 19 fue triunfo de Carlos Paz por 2 a 0 y en Intermedia ganó en el equipo sanfrancisqueño por 1 a 0 con gol de Eugenia Juárez.

En la próxima fecha, las Pingüinas serán locales de Tala Rugby Club “Blanco” en el marco de la segunda fecha.

Resultados de la 1° fecha (Primera División)

Córdoba RC 2-3 Jockey Club “Rojo”

La Salle “Blanco” 3-1 Alta Gracia RC

Tala RC “B” 1-0 Palermo Bajo “B”

Carlos Paz RC 2-3 Antártida Argentina

Córdoba Athletic “Negro” 0-1 San Martin RC

Univ. Nacional de Córdoba 2-5 Talleres