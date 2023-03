Antártida Argentina debutará el sábado 25 de marzo visitando a Carlos Paz Rugby Club en el marco de la primera jornada del torneo de la división B1 en la Federación Cordobesa de Hockey.

La primera fase, que comprende 11 fechas, clasificará a los cuatro mejores equipos al torneo Proyección A donde se definirán los ascensos. Mientras que el resto de los equipos disputará el torneo Promoción B1 para mantener la categoría.

Cabe recordar que el equipo que conduce Nicolás Racca, viene de ser campeón del torneo Promoción B1 en 2022.

En el marco de la nueva temporada, se implementará la modalidad shoot out para los partidos que terminen igualados con la chance de sumar un punto más para el equipo que gane dicha definición.

El fixture de la 1ª división

1º fecha: vs. Carlos Paz Rugby Club (Visitante)

2º fecha: vs. Tala Rugby Club “Blanco” (Local)

3º fecha: vs. Córdoba Athletic “Negro” - (Visitante)

4º fecha: vs. Universidad Nacional de Córdoba - (Local)

5º fecha: vs. San Martín Rugby Club - (Visitante)

6º fecha: vs. Palermo Bajo "B" - (Local)

7º fecha: vs. Talleres - (Local)

8º fecha: vs. Alta Gracia Rugby Club - (Visitante)

9º fecha: vs. Jockey Club "Rojo" - (Local)

10º fecha: vs. Córdoba Rugby - (Visitante)

11º fecha: vs. La Salle Hockey Club "Blanco" - (Local)