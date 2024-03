Sportivo Belgrano cuenta los días para jugar su primer partido en el Federal A. El “match” lo tendrá como anfitrión en el Juan Pablo Francia frente a Sportivo Las Parejas este lunes desde las 20.30.

El club de San Francisco renovó gran parte de su plantilla, incluyendo el cuerpo técnico para este año. Desde mediados de enero que se inició la pretemporada se enfocaron en la nivelación física, las pruebas amistosas y amalgamar a los jugadores que ya estaban con los incorporados.

Una de esas incorporaciones es la de Brian Meza, jugador de 32 años que vino el 15 de enero y ya había enfrentado en varias ocasiones a la “verde”. Con mucha serenidad en su voz, el volante central habló sobre lo que lo sedujo para desembarcar aquí, el grupo humano formado y las expectativas.

La última temporada de Meza fue en Douglas Haig, equipo con quien Sportivo se enfrentó cuatro veces en la primera fase. Incluso llegó a disputar con el “Milan de Pergamino” la final por el ascenso que finalmente no se dio.

En su haber deportivo resalta haber vestido la camiseta de equipos como Cipoletti, Sarmiento de Resistencia, Sportivo Las Parejas, Potosí, San Martín de Tucumán, Rosario Central, entre otros.

Llegada

Para el jugador San Francisco es una “ciudad linda y tranquila” y ya ese fue un factor para elegir al club, tal es así que dio su palabra para firmar mucho antes del inicio de la pretemporada.

Su nombre ya es conocido en la ciudad porque ha jugado en esta cancha, aunque siempre como visitante. No obstante, el destino quiso que ahora cambiara Pergamino por el Este cordobés.

“Yo estuve en Douglas un año, llegué ahí gracias a Gustavo Raggio (recientemente fallecido) y encontré también un club en pleno crecimiento, con muy buenas ideas de proyectar. Eso dio lugar a que podamos llegar hasta donde llegamos”, dijo a El Periódico.

Fue determinante para incorporarse la propuesta y que fue requerido – una vez más – en San Francisco. Meza había sido contactado tiempo antes, pero estaba en otro club (Cipoletti) y decidió quedarse allí.

“Me gustó el desafío, que el técnico me llamara. Eso me convenció, además noté un orden establecido en el cuerpo técnico y lo dirigencial por eso me dio tranquilidad. Antes me habían contactado, pero en ese momento estaba en Cipoletti y le di la prioridad al club, pero siempre estuve agradecido”, recordó.

Ir por más

Para la temporada Sportivo fichó a 10 nuevos jugadores y el resto ya venían siendo parte del plantel de años anteriores. El director técnico Sergio Maza fue quien le dio forma a esta versión de un equipo que empezará a probarse formalmente el lunes a la noche.

Meza analizó qué pasa a nivel interno con movimientos de esta manera. “Mi pensamiento es que los que llegamos tenemos que acoplarnos a los que están y mejorar lo que haga falta. No todos los cambios son 360°, por eso los que llegamos venimos a aportar y sumar”, explicó.

A nivel personal, el volante dijo que mantiene la chispa de querer competir y dar lo mejor desde el lugar donde esté.

“Me siento bien y pleno, con muchas ganas de competir más allá de lo que conllevó vivenciar dos finales y perderlas. Eso genera un desgaste emocional importante, pero me siento con el doble de ganas de volver a intentarlo y seguir creciendo”, señaló.

Frente al espejo

Al momento de describirse como jugador destacó que le gusta tener el control de todo lo que sucede adelante y detrás en cada mitad de la cancha, siempre apostando a la concentración. “Prefiero jugar con la pelota por abajo, estar desde el pase de inicio y después cuando un equipo te ataca ser la rueda de auxilio”, agregó.

Si bien se siente en plenitud, Brian subrayó que el punto máximo de lo que cualquier jugador puede aportar – incluyéndolo – recién llega con el correr de los partidos. Más allá de eso han amalgamado un grupo humano donde muchos son nuevos.

La visión que les comparte el técnico es la de un equipo que termine ganando frente a Sportivo Las Parejas.

El desafío es grande puesto que también es frente a la propia gente de San Francisco y redobla la energía positiva. “Particularmente a mí me gusta, entablás una relación con tu propia gente. Nosotros como jugadores debemos enamorar al hincha, que se sienta identificado con lo que mostramos adentro de la cancha. Cuando encontremos ese equilibrio vamos a poder hacer grandes cosas”.

Debut

El primer partido de Sportivo será el lunes 25 de marzo a partir de las 20.30 con el arbitraje de Joaquín Gil y los asistentes Carlos Viglietti (A1), Araya Quinteros (A2) y el cuarto árbitro Jorge Etem.

1ª fecha - Zona 3

Sportivo Belgrano vs. Sportivo Las Parejas

Douglas Haig vs. 9 de Julio (Rafaela)

Independiente (Chivilcoy) vs. Def. de Pronunciamiento

Gimnasia (Concep. del Uruguay) vs. El Linqueño

Libre: Def. de Belgrano (Villa Ramallo)