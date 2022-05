Beltramo: “Me hubiera gustado jugar la final, pero no haber accedido no empaña las cosas buenas que tuvimos”

San Isidro se despidió de la temporada 20221/2022 de la Liga Argentina de Básquet cayendo con Barrio Parque de Córdoba en la serie de semifinales de Conferencia Norte. El Rojo tuvo una buena temporada y se quedó afuera por detalles en una ‘final anticipada’.

En diálogo con El Periódico, el entrenador Daniel “Pirincho” Beltramo analizó lo hecho por su equipo en la competencia donde destacó el proceso y, a pesar de no haber podido llegar a la final, quedó muy conforme con lo que dieron sus jugadores.

- ¿Qué balance hacés de la temporada?

Es difícil a tan poco tiempo de haber quedado eliminado no hacer un balance en caliente, no poder eliminar del todo la sensación de que podíamos haber estado en la final. Uno el balance lo va haciendo durante el año, creo que hemos tenido un resultado ampliamente positivo en varios aspectos, el club tenía como objetivo jugar playoffs y tuvimos dos series a cancha llena prácticamente. El club quería que los chicos tengan una participación activa y todos tuvieron una participación importante en el equipo y encima de eso una fase regular muy buena, así que me parce que más allá de estar caliente porque creo que podíamos jugar la final, yo al menos el análisis que hago en función de lo que me había pedido el club estoy muy conforme y el saldo es sumamente positivo.

- Se termina definiendo la serie de detalles, por cuestiones finas…

Sí, creo que en el análisis de la semifinal, me parece que se nos escapa en el último partido acá con tres triples en el último cuarto. Durante toda la serie los tuvimos controlados a esos lanzamientos de tres, menos en ese momento. Llevaban 5 triples en todo el partido, en el partido anterior habían metido 5 triples y nos meten 4 triples en el último cuarto, ahí se nos va el partido y la localía. Después creo que en los dos partidos en Córdoba mostramos ser muy competitivos, que no nos pesó jugar de visitante y se definen por detalles, como son todos los playoffs. Allá en el último cuarto lo teníamos controlado y recibimos dos triples que nos quiebran, pero así son los playoffs, a veces te toca ganarlos por detalles y a veces te toca perderlo por detalles.

- Hay varios jugadores que tuvieron buen rendimiento, pero me quedo con Bruno y Suñé que sorprendieron en su primera experiencia en la Liga

Todos tuvieron a su manera un impacto importante en el equipo, específicamente Suñé y Bruno fueron de menor a mayor y terminaron siendo importantes en el playoff y creo que son jugadores que van a darle mucho al club, al igual que Cuesta y Diotto. En playoffs las rotaciones se acortan y quizás a ellos les tocó participar menos, pero en fase regular también estuvieron a la altura. Después Federico Zezular, que nosotros apostamos a su crecimiento, cada día está mejor, si bien él ya venía con una temporada jugada el año pasado, me parece que va a seguir creciendo. El club en ese tipo de cosas, tiene una base para seguir creciendo con esos jugadores.

- ¿Vas a seguir?

No nos hemos juntado todavía, pero por los diálogos que ya hemos tenido, la intención es que yo siga. Yo quiero seguir, el club me dio a entender que quiere que siga, así que ojalá nos pongamos de acuerdo en seguir con este proceso, es importante que el club siga por este camino.

- ¿Tus ganas de seguir tienen que ver con el proyecto que tiene el club?

El club quiere eso, quiere que no tengamos que armar todos los años un equipo distinto, así que están dadas las condiciones para que el año que viene haya pocas modificaciones en el equipo y que estos pibes sigan teniendo cada vez más protagonismo, esperamos que ellos sigan evolucionando y que poco a poco se vayan transformando en la columna vertebral del equipo así cada vez tenés que traer menos jugadores y completar a lo que ya tenés, esa es la idea del club. Además de los jugadores que nombramos, están Valentino Salamone, Vicente Aquadro y Francisco Melastro que son chicos que ya vienen entrenando con el plantel, son sub 19 y el año que viene ya van a tener mayores posibilidades de jugar. Yo creo que los clubes tienen que ir construyendo una escalera de edades con las formativas para poder ir remplazando jugadores.

- ¿Cobra una mayor notoriedad la temporada realizada con tantos chicos jóvenes, sin extranjeros y sin haber tocado el equipo?

Está bien que lo digas porque es otro de nuestros puntos a favor. Por el análisis que hicimos a la hora de contratar jugadores no tuvimos necesidad de meter mano en el equipo en todo el torneo y eso habla de que a la hora de la selección de los jugadores hemos acertado. Después con respecto a los norteamericanos, la situación del país está muy difícil, la mayoría de los equipos no tiene extranjeros y si lo hacen son extranjeros económicos, antes de eso yo prefiero jugadores nacionales que ya conocen la categoría y no necesitan adaptación. Es un tema muy general que la situación no está para pagar sueldos en dólares y por eso optamos por jugadores nacionales y el año que viene mi idea es seguir con esta filosofía.

- ¿Cómo te sentiste vos en tu regreso al club y al profesionalismo?

Para mí no es un lugar más San Isidro. Yo me comprometo mucho, tengo la camiseta puesta y me siento parte del club. Siempre he hecho buenas temporadas en el club, me siento muy cómodo, nos conocemos, el club me conoce y yo conozco al club, me sentí muy bien porque hubo un grupo de jugadores que entregaron todo y quedaron vacíos, de muy buena conducta dentro y fuera de la cancha, así que estoy muy contento por eso, por lo que vivimos, yo disfruto mucho el proceso, obviamente me hubiera gustado jugar la final, pero no haber accedido a la final no empaña las cosas buenas que veo.

Agradecimientos. “Agradezco a la dirigencia del club por haber confiado en mí nuevamente, agradecer a los jugadores por la entrega plena que tuvieron. Especialmente agradecerles a los empleados del club que nos dan todas las condiciones para que podamos hacer el trabajo de la mejor manera y obviamente que nos encantó el apoyo que tuvimos en playoffs, ojalá que de a poco se vayan entusiasmando y que en fase regular también vayan por el básquet es uno de los deportes más emocionantes que hay”, dijo el DT.