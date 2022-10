San Isidro presentó este jueves en la Tecnoteca su plantel profesional que afrontará la nueva temporada de la Liga Argentina de Básquet, también presentó su nueva indumentaria con marca propia.

En ese marco, el entrenador Daniel Beltramo se refirió al inicio de una nueva temporada al frente de Los Halcones. "Estoy agradecido por esto, por darle un inicio, si bien nosotros prácticamente no hemos parado, agradezco al cuerpo técnico y a los chicos por el trabajo que vienen haciendo, agradecer esta iniciativa de la ropa, es un gran paso que tenga marca propia, identificar a todos los chicos y a nosotros con esta marca me parece que es clave, es sumar un poquito más. Si algo tiene el club, yo llegué en 1997 y en mis 25 años -con dos parates-, es que tiene un sentido de pertenencia importante y creo que se nota. De afuera se ve más de lo que lo vemos adentro, se valora más de afuera que de adentro, al tenerlo todos los días uno no lo valora. He tenido la oportunidad de estar afuera y siempre Sani es una referencia", indicó.

"Estamos en un proceso donde está claro lo que buscamos, buscamos potenciar jugadores, formar jugadores, formar equipos, lograr que la gente que viene de afuera se impregne de nuestra pertenencia y nuestra identidad, de hecho prácticamente no hemos tocado el plantel, salvo dos incorporaciones (Ludueña y Carnovale), habla a las claras de que sabemos a donde vamos y lo que estamos haciendo, eso va más allá de ganar o perder porque eso depende del contexto y realidades que no podemos controlar, lo que sí podemos controlar es esto que se ve acá y eso es lo que más me gusta de estar en este club, sentirme nuevamente en este lugar con esta pertenencia", agregó.

San Isidro presentó su nueva indumentaria y el plantel para la Liga Argentina

Pretemporada

Con respecto al trabajo de pretemporada, el entrenador señaló que "el trabajo es optimo porque otra cosa que tiene el club es que solo tenés que dedicarte a entrenar, tenés todas las comodidades, siempre he tenido buena recepción de lo que propongo en postemporada o pretemporada, hemos trabajado óptimos, hubiéramos querido concretar algunos amistosos más, pero se nos hizo imposible por compromisos nuestros, de rivales, hubiéramos querido jugar dos partidos más. El trabajo fue bárbaro, los chicos están bien, salvo algún problemita que hemos tenido con Santi Assum (lesión en su tobillo), pero el resto he hecho todo el trabajo, incluso hemos arrancado con la mayoría antes de fecha formal y con la identidad que tenemos como equipo creo que vamos a llegar bien...".

"Teníamos programado un partido con Libertad, pero nos toca en la primera fecha", lamentó el entrenador.

Por otro lado, Beltramo también destacó el hecho de poder mantener la base del equipo de la temporada pasada, con mucha gente joven. "Esto lo logra el club, yo pido y ellos son los que lo logran, pero también hay que aclarar que hay gente que hizo mucho por estar acá, y me refiero a los jugadores que mostraron interés de estar acá y ninguno puso reparos, eso es lo que estamos buscando. Creemos que desarrollar un equipo que juegue bien lleva mucho tiempo y hoy la realidad que se ve es que cambian tanto los equipos y se juega mucho a tirar la moneda, nosotros en el club -recién hablábamos del proceso- me plantearon que quieren que se repitan las caras y lo importante es entender que es parte de la planificación, esto es de ellos (dirigentes) y saben que yo siempre intenté comandar este tipo de procesos. Estamos muy contentos porque lo buscamos, pero hay que aclarar que muchos jugadores hicieron mucho para estar acá", comentó el DT.

"Lo que tengo en claro es que no me guío por los resultados de los partidos amistosos, lo que buscamos es que lo que entrenamos lo podamos hacer... nos está costando poco la intensidad, la dinámica porque la mayoría está trabajando con nosotros y eso es un plus, lo que no tenemos es poder sostener esa intensidad y esa dinámica, no la vamos a lograr hasta que empiece el torneo porque el equipo se construye durante el torneo, no se construye en un partido amistoso, ni en una pretemporada, para mí la fase regular es la preparación para los playoffs, son 32 partidos de preparación para llegar playoff, imagínate si nos faltan cosas", indicó Beltramo.

"Muchas veces el equipo tiene que encontrar la dinámica y la intensidad, hoy en día en eso estamos avanzados, no así con todo lo que sea la coordinación general del equipo y el sostenimiento de eso", señaló Beltramo.