San Isidro debutará en la temporada 2022/2023 de la Liga Argentina de Básquet en condición de local ante Libertad de Sunchales. Será el martes 18 de octubre en la primera jornada de la Conferencia Norte.

Esta semana la AdC (Asociación de Clubes) confirmó el fixture de la primera fase con fecha hasta diciembre donde el partido inaugural será el sábado 15 de octubre entre GEPU y Ameghino en el estadio Emilio Perazzo de la provincia de San Luis.

La primera fase será de dieciséis (16) partidos por equipo y se extenderá hasta mediados de diciembre. Un punto a importante es que los cuatro (4) mejores equipos de la primera rueda jugarán el Final 4, que tendrá lugar el 20 y 21 de diciembre, con sede a confirmar.

Luego, hasta fines de marzo, se desarrollará la segunda vuelta. Los mejores doce (12) de la Fase Regular clasificarán a playoffs, con etapas de Reclasificación, cuartos de final, semifinales y finales.

En tanto, y tal como sucedió durante esta temporada, se implementarán los Play-In, instancia en la cual los ganadores avanzarán hacía la Reclasificación.

El fixture de San Isidro:

Octubre

Martes 18 - vs. Libertad de Sunchales (L)

Viernes 21 - vs. Deportivo Norte (L)

Jueves 27 - vs. GEPU (V)

Sábado 20 - vs. Rivadavia de Mendoza (V)

Lunes 31 - vs. Jáchal (V)

Noviembre

Jueves 3 vs. Salta Basket (L)

Lunes 7 - vs. Ameghino (V)

Viernes 11 - vs. Barrio Parque (V)

Jueves 17 - vs. Tucumán Básquet (L)

Martes 22 - vs. Villa San Martín (V)

Jueves 24 - vs. Sarmiento de Resistencia (V)

Domingo 27 - vs. Echagüe (L)

Miércoles 30 - vs. Montmartre de Catamarca (L)

Diciembre

Miércoles 7 - vs. Independiente de Santiago del Estero (L)

Viernes 9 - vs. Central Olímpico de Ceres (L)

Lunes 12 - vs. Colón de Santa Fe (V)