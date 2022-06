Belgrano derrotó en la noche de este domingo a Deportivo Morón por 1 a 0 en el “Gigante de Alberdi”, para afianzarse en la cima de la Primera Nacional, con 41 unidades y seguir mirando a todos desde arriba.

Durante todo el primer tiempo el “Pirata” fue más que el “Gallito”, pero debido a que no estuvo tan fino para resolver en el último pase, no pudo abrir el marcador de entrada en Córdoba.

Sin embargo, lejos de apagarse por no anotar, en el complemento, con el apoyo de su gente que colmó el estadio, los dirigidos por Guillermo Farré llegaron al gol.

A los 10’ minutos de la segunda mitad, tras un disparo de larga distancia y una serie de rebotes, el balón terminó en los pies del delantero Ibrahim Hesar, que aprovechó la distracción del arquero visitante Juan Rojas y remató desde lejos para darle a Belgrano, el tanto de la victoria.

De esta manera, el conjunto cordobés, que llegaba en deuda tras empatar en la fecha anterior con Temperley, volvió a mostrar su supremacía de local. Junto a Instituto son los equipos más efectivos jugando en casa.

Tras el resultado en Alberdi, el “Pirata” le sacó siete puntos de diferencia al segundo (Brown de Adrogué) y nueve unidades a San Martín, que jugará este lunes a la noche noche e intentará volver a ser escolta.

Hasta el momento, lleva 17 partidos jugados, con 13 ganados, dos empatados y misma cantidad de perdidos (vs. Chaco For Ever y Gimnasia de Jujuy).