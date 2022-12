Este miércoles cierra el Torneo Preparación del Baby Fútbol que organiza el club Tiro y Gimnasia para los chicos categoría 2010. Se trata del último torneo local antes del Campeonato Nacional en enero del 2023.

La primera fase de este campeonato se disputó hace dos semanas atrás, pero la definición se postergó y finalmente se definirá esta semana.

Programación

Cuartos de final

[A] 19 hs | Deportivo Josefina vs. Deportivo Oeste

[C] 19.50 hs | Tiro y Gimnasia vs. Belgrano

[D] 20.40 hs | Los Andes vs. Barrio Cabrera

Semifinales

[E] 21.30 hs | Ganador de A vs. Barrio Jardín

[F] 22.20 hs | Ganador de C vs. Ganador de D

Final

23.30 hs | Ganador de E vs. Ganador de F