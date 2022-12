Baby Fútbol: se posterga la fase final del Torneo Preparación

El pasado fin de semana se disputó la primera fase del Torneo Preparación del Baby Fútbol que organiza el club Tiro y Gimnasia para los chicos categoría 2010. Se trata del último torneo local antes del Campeonato Nacional en enero del 2023.

La segunda fase de este campeonato se disputaría el miércoles 21 de diciembre, según informaron los organizadores. Sin embargo, la fecha queda sujeta a las posibilidades de programación de los clubes participantes.

Tras disputarse la primera fase, la tabla general de los clasificados quedó de la siguiente manera:

Segunda fase

Se jugará bajo el formato de eliminación directa con cuartos de final, semifinales y final.

Así quedaron los cuartos de final:

Deportivo Josefina vs. Deportivo Oeste

Barrio Jardín vs. CDyC El Faisán (Devoto)

Tiro y Gimnasia vs. Belgrano

Los Andes vs. Barrio Cabrera