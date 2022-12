El Tala anunció hace unos pocos días a su nuevo entrenador principal de cara a la temporada 2023 donde buscará volver a ser protagonista en el torneo local y los provinciales. Se trata de Gustavo Ciriacci, ex asistente técnico de Ramiro Ortíz en la temporada 2017/2018.

Ciriacci regresa al club tras un paso por San Martín de Marcos Juárez donde alcanzó la clasificación al Torneo Federal en las temporadas 2012 y 2022. En esta oportunidad, llegará para darle continuidad al proceso que comenzó Esteban Olivero quien le dio un amplio protagonismo de los jóvenes del club en las categorías mayores.

"Estoy contento de volver a un club donde me han tratado muy bien en la última temporada que estuve en 2017/2018, esa fue una de la cuestiones por las que me senté a escuchar la propuesta, porque es un club donde me sentí muy cómodo. Ahora estoy en otra función, voy a estar dirigiendo la primera y a cargo de la coordinación, un desafío lindo, me gustó la propuesta y lo encaramos de muy buena manera", explicó Ciriacci.

- ¿En qué momento llega este desafío?

Llega en un buen momento, me fui siendo profe de minibasquet y vuelvo siendo entrenador de primera, estuve cuatro años en San Martín de Marcos Juárez donde pude dirigir dos Prefederales, deportivamente nos fue muy bien. Pudimos clasificar al Federal y creo que es un buen momento para mí, estoy bien y estoy preparado para afrontarlo.

- ¿Vas a continuar con la misma impronta con la que viene trabajando el club?

En estos años siempre estuve vinculado de alguna u otra forma, dejé muchos amigos y siempre estuve al tanto de cómo el iba a El Tala. A la mayoría de los jugadores los conozco, sé que juegan con pibes del club y vamos a seguir por la misma línea, además hay mayores en el plantel que nos van a ayudar a que se fortalezcan los más chicos, así que en estos días los voy a conocer a todos para comenzar a trazar objetivos concretos de mayores y juveniles.

- ¿Apuntan a volver a jugar el Prefederal?

Sí, la idea es volver a jugar el Prefederal, tratar de ser más competitivos, con los juveniles también, siempre con la idea de estar en los primeros planos del Asociativo y del Provincial. Básicamente vamos a buscar que El Tala vuelve a ser protagonistas en los torneos que juegue.

"Arrancamos a mediados de enero, ahora vine a San Francisco solo a ultimar detalles y hablar con los profes para empezar a planificar", dijo Ciriacci.

- ¿Qué te dejó esta experiencia en San Martín de Marcos Juárez?

A nivel personal me sirvió muchísimo y en lo profesional también, en esa experiencia he aprendido mucho con jugadores de excelencia como Sciutto y Toia; y a nivel personal Sciutto me ayudó muchisimo. En ese provincial pasado nos cruzamos con El Ceibo en semifinales. Este año tambien hicimos un buen papel, contentos por los lgoros deportivos, pudimos ascender, llegamos también a semifinales, así que personalmente me sirvió mucho para aprender como entrenador. Me siento preparado para frontar el desafío que me propone El Tala para el próximo año.