Este viernes se pone en marcha el Torneo Apertura del Asociativo de Básquet con dos encuentros de primera división, uno en San Francisco y otro en la localidad de Devoto.

En el estadio “Luis Rafael Ferreyra” de nuestra ciudad, El Tala será local de Cultural Arroyito desde las 21.30 horas. Mientras que Sociedad Sportiva Devoto recibirá la visita de San Isidro desde las 21 horas.

El otro partido de la jornada de primera división lo protagonizan la Asociación El Ceibo y Almafuerte de Las Varillas, partido que fue reprogramado para el 5 de abril.

Las inferiores arrancan el sábado

Por otro lado, las inferiores cambian este año la programación de sus partidos y jugarán todas las categorías el día sábado (u17, u15 y u19, en ese orden).

Precisamente este sábado se juega la fecha completa en estas tres categorías. La actividad comenzará desde las 11.30 horas en el estadio “Luis Rafael Ferreyra”; mientras que en Devoto y en el estadio “Antonio Cena” comenzarán a jugar desde las 14.30 horas.

1ª fecha

El Tala vs. Cult. Arroyito

SS Devoto vs. San Isidro

El Ceibo vs. Almafuerte