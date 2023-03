Comenzó este viernes por la noche el Torneo Apertura de la Asociación de Básquet de San Francisco con victorias de El Tala y San Isidro en primera división.

El Albo derrotó a Cultural Arroyito en el estadio “Luis Rafael Ferreyra” por 98 a 54. Los goleadores del local fueron Gonzalo Damiano -reciente incorporación- y Guido Falasconi con 14 puntos cada uno. Germán Stessens aportó 13 y Dargoltz 11.

Por otro lado, en Devoto, San Isidro se quedó con la victoria en un partido con un cierre muy ajustado ante Sociedad Sportiva. Fue por 83 a 81 con 19 puntos de Francisco Melastro, 15 de Luca Bay, 14 de Vicente Aquadro y 10 de Tomás Raggiardo que fueron los máximos goleadores del Rojo.

El partido entre El Ceibo y Almafuerte fue reprogramado para el 5 de abril.

Las inferiores arrancan este sábado

En las divisiones menores, este sábado se juega la fecha completa en las categorías u17, u15 y u19 (n ese orden) . La actividad comenzó a las 11.30 horas en el estadio “Luis Rafael Ferreyra”; mientras que en Devoto y en el estadio “Antonio Cena” comenzarán a jugar desde las 14.30 horas.

1ª fecha

El Tala vs. Cult. Arroyito

SS Devoto vs. San Isidro

El Ceibo vs. Almafuerte