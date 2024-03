Aróstegui: "Se armó un lindo grupo, con mucha jerarquía, estoy ilusionado con el comienzo"

Sportivo Belgrano debuta el próximo lunes en la nueva temporada del Federal A recibiendo a Sportivo Las Parejas. La nueva ilusión verde se da en plena expansión del club, que incorporó nuevas actividades y se afirma como una institución de puertas abiertas.

En La Mañana de El Periódico FM 97.1 hablamos con el presidente, Juan Manuel Aróstegui, quien primero se refirió a los daños que ocasionó la tormenta en los predios que tiene el club. “Hubo varios daños más que nada en el predio de Ciudad Verde y en el estadio con carteles rotos, nos dio vuelta un par de reflectores, cartelería de sponsoreo y en Ciudad Verde más que nada en en árboles y un par de de vidrios rotos también, pero bueno la verdad que uno siempre mira el vaso lleno y podría haber sido peor, por suerte son cosas que se pueden arreglar, que se pueden recuperar. Hay gente en la ciudad que la pasó mal y la está pasando mal realmente. Así que lo nuestro es recuperable”, explicó.

Además, también señaló que el personal de mantenimiento ya trabajaba para reparar los daños, principalmente pensando en el lunes, cuando Sportivo debute de local en el Federal A. “La gente de la luminaria de Santa Fe está llegando el sábado como para poder arreglar la parte que a ellos les compete, pero sin duda que vamos a llegar bien al lunes”, agregó.

Por otro lado, Aróstegui y Nicolás López Macri participaron de una diplomatura en dirección deportiva en Buenos Aires, impulsada por Futbolistas Argentinos Agremiados y la Asociación de Fútbol Argentina. “Como curioso que soy la verdad que siempre trato de capacitarme, de hacer diplomaturas, de hacer cursos y tuve la posibilidad ya de recibirme en política y gestión deportiva, pudimos ir a recibir el diploma a Buenos Aires y participar de un conversatorio que hubo donde participaban la mayoría de los directores deportivos de todos los clubes de Primera, algunos también de Primera Nacional y compartir con ex jugadores, con ex compañeros”, explicó.

“Creo que en esta tarea (ser presidente de un club) es muy importante capacitarse, son muy importante los vínculos institucionales y estos son lugares donde uno intercambia conocimientos, realidades, porque también las charlas fueron todas de la mayoría de equipos de primera y la realidad nuestra es totalmente diferente, pero siempre de esas cuestiones se saca algo para poder después llevarlo a cabo, son capacitaciones muy enriquecedoras”, relató Aróstegui.

Cuenta regresiva para el debut

El próximo lunes, a las 20.30, la Verde inicia un nuevo camino en la tercera categoría del fútbol argentino. Será nuevamente con sueños de ascenso y para ello el Departamento del Hincha ya se encuentra trabajando para un recibimiento a todo color.

En ese sentido, Aróstegui señaló que hay “muchas ganas de que arranque el torneo, fue mucho tiempo de parate que tuvimos sin fútbol, ya se fueron dos meses de pretemporada y eso genera un poquito de ansiedad no solamente en nosotros sino también en el cuerpo técnico y en los jugadores, así que esperando el momento… la verdad creo que se armó un lindo grupo de jugadores, un lindo vestuario, con mucha jerarquía, así que ilusionado por el comienzo”.

Un detalle no menor es que el torneo se disputará con el formato base que presentó Sportivo Belgrano como proyecto. “Nosotros estamos a disposición y tratando de dar una mano porque sabemos que es muy difícil también ponerse de acuerdo con los con los 38 equipos y uno arma el proyecto siempre teniendo en cuenta a todos los clubes y teniendo en cuenta también la cuestión económica que estamos viviendo a la cual no le podemos escapar. Por supuesto que creemos que el formato para jerarquizar la categoría tiene que ser otro, pero hoy por hoy teniendo en cuenta lo económico, lo ideal era agrupar en cuatro zonas, equipos que no tengan que recorrer tantos kilómetros, así mismo, siempre va a haber equipos que salen perjudicados por una cuestión geográfica, pero siempre lo hicimos en base a pensar en todo y no solamente a pensar en nosotros. Entonces por eso tenemos mucha aceptación y la verdad que cada vez que vamos y hablamos, somos escuchados por el respeto que nosotros tenemos para con todos”, explicó el presidente de la Verde.

Y agregó: “Por supuesto después surgió una modificación en el transcurrir del formato, pero que que sabíamos que podía pasar, lo bueno también de todo esto es que en la fase de playoff para los equipos clasificados van a tener la posibilidad de jugar de visitante y de local, eso creo que es importante poder tener esa localía para poder recaudar para afrontar el siguiente viaje, que el año pasado no lo tenía. Entonces, estamos contentos por el hecho de que somos escuchados y porque realmente se dio lo que creemos que era conveniente para este año”.

Jornada Internacional de Discapacidad

Este jueves, en el Superdomo de la ciudad, se desarrolló una Jornada Internacional de Discapacidad, organizada por el equipo Interdisciplinario de Sportivo Belgrano que contó con la presencia del reconocido catedrático de Psicología de la Discapacidad e Investigador español, Miguel Ángel Verdugo.

En ese marco, Aróstegui destacó el trabajo hecho por el equipo interdisciplinario que coordina el Área de Deporte Adaptado el club. “Es un orgullo recibir a una persona como Miguel Verdugo en nuestra ciudad primero y después poder haber sido uno de los organizadores junto a la Fundación Losano de este evento, partiendo de ahí después todo lo demás es satisfactorio porque dentro de una de las nuevas áreas que nosotros tenemos en el club ya poder realizar una capacitación de esta envergadura es sumamente admirable”, indicó.

“Ser socio te conviene”

El club mantiene una importante campaña de socios con beneficios en instituciones y comercios, descuentos en productos oficiales, ingreso al predio Ciudad Verde, descuentos en disciplinas e ingreso sin costo a los partidos del Federal A.

“Se continúa con la misma idea, creemos que es muy importante de parte nuestra darle al socio un incentivo extra y devolverle también un poco lo que vienen aportando de hace muchísimos años. En este caso con el mismo valor que tiene una entrada de hoy pagás la cuota societaria y no solamente es el hecho de poder entrar a la cancha sino también todos los beneficios que tenés en comercio de la ciudad, beneficios que también tenemos en el nuevo predio de Ciudad Verde, lo repetimos siempre porque es sumamente favorable para el socio que lo vean de esa manera en un descuento que le puedan hacer en algún comercio ya nomás te paga la cuota, el mensaje es que te conviene realmente ser socio y no es un una cuestión de marketing”, finalizó el presidente de Sportivo Belgrano.