Sportivo Belgrano presentó este jueves al nuevo entrenador que estará al frente del plantel profesional en el Torneo Federal A 2023. Se trata de Ariel Giaccone, de raices locales, que tendrá su segundo ciclo en la institución.

La presentación estuvo a cargo del presidente Juan Manuel Aróstegui, quien habló del proyecto deportivo haciéndo hincapié en todas las actividades extrafutbolísticas que viene desarrollando la institución. "La última vez que el club jugó una semifinal fue con Ariel a la cabeza en 2018, debía haber sido una continuidad y no un regreso. Me sorprendió en su momento por su conocimiento y por las ganas de mejorar como profesional", apuntó el ex delantero, que estuvo en aquel plantel de 2018 como jugador.

También estuvo presente el director deportivo Juan Pablo Francia que celebró el regreso del DT y confesó que su regreso estbaa practicamente cerrado hace algunas semanas atrás. Francia explicó que muchos jugadores ua fueron cerrados ante la posibilidad de ser tentados y anticipó que esta semana habrá más novedades al respecto.

"Decir sí, es volver a casa"

Emocionado por este regreso y con toda su familia presente, el nuevo DT de la Verde explicó que el regreso fue muy emotivo y complejo ya que tubo que desvincularse de su anterior trabajo, con todo lo que ello significa en estos tiempos. "Estoy muy agradecido a la Comisión Directiva por tener mi nombre en cuenta, no es la primera vez y agradecido a la gente porque he recibo muchos mensajes de la gente. Quería dejar una huella en 2015 cuando ingresé al club y algo pasó, algo cambió, esa huella sigue vigente porque lo veo a Avaro jugado, a Martina jugando, a David Mulluer jugando y veo esos frutos de aquella renovación que hubo", comentó.

"El futbol no tiene respuestas, en 2015 trabajaba en una metalúrgica y hoy vengo de una carnicería, el fútbol es esto, pasión, decisión y con trabajo se pueden lograr muchas cosas. Hoy me toca con más madurez que en ese momento, con mas conocimiento en algunas áreas donde me tuve que hacer cargo en 2015 y que ahora va a haber gente ayudándome, va a ser diferente porque aquella vez vine para formar jugadores para la primera división y hoy vine para representar al club, estar lo maximo posible en el cargo y ver muchos frutos, espero que dure mucho mi continuidad y poder reflejar el trabajo que se hace en fútbol amateur. Soy un eslabón más, vine a sumar, a subirme a este tren que iniciaron ellos hace unos años atras", comentó Giaccone.