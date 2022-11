El 2021 fue un año excepcional para el fútbol femenino con el regreso de una competencia formal organizada por el club Sportivo Belgrano y en este 2022 el progreso continúa con la creación del torneo oficial de la Liga Regional de Fútbol.

Sin dudas estas competencias son el puntapié inicial que contribuyen a fotalecer el fútbol femenino en la región. En ese fortalecimiento surgen las oportunidades y entre ellas la que tuvo -y tiene- Martina Piacenza.

La jugadora de la Verde se sumó al club a los 11 años motivada por un sueño, el de todo futbolista: llegar a primera. Con 16 años, hoy se destaca en la primera división con la Diez en la espalda y está en la mira de Boca Juniors.

"Este año tuvimos dos torneos que fueron muy competitivos para nosotros y ahora estamos jugando las últimas fechas de la Liga Regional donde estamos por salir campeonas. Cambió nuestro fútbol con respecto al año pasado, por la competencia que tuvimos, por la cantidad de chicas que se sumaron y por los otros clubes también", explicó la jugadora de Sportivo.

Esta doble competencia hizo que los equipos pongan más ahinco en la preparación y motivó a muchas a prepararse con otro compromiso. "Tenemos que entrenar más con nuevos objetivos, lo hacemos con más ganas y motivación", comentó Martina.

Martina contó que fue cambiando de posición a medida que fue adptandose a la cancha, comenzó como volante por derecha, jugó de mediocampista central y ahora se destaca en la creación de juego. "Crecí mucho por la ayuda que hay en Sportivo Belgrano porque hay un poyo enorme de los entrenadores, preparadores físicos, de todos. Me siento cómoda en la posición de enganche, me gusta jugar mucho con la pelota", comentó.

"Tengo un sueño que es jugar en primera y lo quiero cumplir, voy a seguir hasta lograrlo. Ojalá sea en Boca", dijo Piacenza.

Una oportunidad soñada

A principios de noviembre, Martina fue convocada para participar en una prueba en Boca Juniors. La Diez de la Verde contó que fue una experiencia sumamente enriquecedora y un sueño cumplido.

"Una tarde la gente del club vino a mi casa a traerme esta sorpresa, que tenía que viajar para terner una prueba en Boca. Me largué a llorar, no me lo esperaba y no creí que me iba a llegar en este momento, fue muy emocionante para mí y para toda mi familia", explicó la jugadora.

Piacenza compartió la prueba con chicas de reserva del Xeneize que la hicieron sentir como en casa. "Estaba tranquila por ser mi primera prueba en un equipo, también estaba muy contenta porque soy hincha de Boca desde chiquita y siempre lo soñé... en un futuro me gustaría jugar en primera y este es un gran paso, las chicas allá son super buenas, están acostumbradas a recibir a chicas que van a probarse entonces te dan un muy buen recibimiento, igual los kinesiologos, entrenadores", indicó.

"Ellas tienen un nivel muy alto en comparación al nuestro, me tuve que meter en eso y apenas tocas la primera pelota ya te liberás y entrás en confianza. En diciembre me tienen que llamar para volverme a ver y ahí me dirán cómo sigue esto", dijo Piacenza.

Al cierre de esta entrevista, la jugadora de la Verde quiso dejar un mensaje: "Hoy tengo esta oportunidad yo, pero también hay muchas chicas que si lo quieren lograr, todo lleva su tiempo, así que si les gusta el fútbol sigan hasta el último minuto que todo llega", concluyó